Stellus Capital Investment Aktie 19997719 / US8585681088
12.03.2026 04:13:58
Stellus Capital Investment Full Year Profit Falls
(RTTNews) - Stellus Capital Investment (SCM) released earnings for full year that Dropped, from last year
The company's earnings totaled $27.05 million, or $0.95 per share. This compares with $45.84 million, or $1.79 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 2.5% to $102.14 million from $104.74 million last year.
Stellus Capital Investment earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $27.05 Mln. vs. $45.84 Mln. last year. -EPS: $0.95 vs. $1.79 last year. -Revenue: $102.14 Mln vs. $104.74 Mln last year.
|
10.03.26
|Ausblick: Stellus Capital Investment legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
09.11.25
|Ausblick: Stellus Capital Investment stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
