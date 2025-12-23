Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’238 0.6%  SPI 18’180 0.5%  Dow 48’363 0.5%  DAX 24’324 0.2%  Euro 0.9291 -0.2%  EStoxx50 5’742 0.0%  Gold 4’484 0.9%  Bitcoin 68’997 -1.5%  Dollar 0.7875 -0.6%  Öl 62.2 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Sika41879292Swiss Re12688156Idorsia36346343Partners Group2460882Novartis1200526
Top News
Samsung-Aktie im Plus: ZF verkauft Fahrerassistenz-Sparte an Samsung-Tochter Harman
Quanten-Sprung an der Börse: Steht den Aktien von D-Wave, IonQ & Co. 2026 eine neue Rally bevor?
Warum der Franken ohne Nachrichten gefragt ist
Krypto-Riese wird zur Bank? Ripples Plan für eine Lizenz setzt JPMorgan unter Druck
Palantir-Aktie schwächer: Britische Abgeordnete fordern Due-Diligence-Prüfung für Verträge
Suche...
eToro entdecken

Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.12.2025 12:09:41

Spanien bestellt 18 Airbus-Transportmaschinen

Airbus
182.29 CHF 0.21%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Airbus hat einen Auftrag von den spanischen Streitkräften erhalten. Wie der Flugzeughersteller mitteilte, hat das Verteidigungsministerium Spaniens 18 Airbus C295-Transportmaschinen bestellt. Sie sollen die Flotten von CN235- und C212-Flugzeugen ersetzen. Ein finanzielles Volumen nannte Airbus nicht.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 23, 2025 06:09 ET (11:09 GMT)