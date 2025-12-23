Spanien bestellt 18 Airbus-Transportmaschinen

DOW JONES--Airbus hat einen Auftrag von den spanischen Streitkräften erhalten. Wie der Flugzeughersteller mitteilte, hat das Verteidigungsministerium Spaniens 18 Airbus C295-Transportmaschinen bestellt. Sie sollen die Flotten von CN235- und C212-Flugzeugen ersetzen. Ein finanzielles Volumen nannte Airbus nicht.

