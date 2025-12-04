Britische Pfund - Südkoreanischer Won GBP - KRW
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|Historisch
|Realtimekurs
|
05.12.2025 00:15:12
South Korea October Current Account Surplus $6.81 Billion
(RTTNews) - South Korea posted a current account surplus of $6.81 billion in October, the Bank of Korea said on Friday - down from $13.47 billion in September.
The goods account recorded a $7.82 billion surplus as exports decreased by 4.7 percent to $55.88 billion and as imports decreased by 5.0 percent to $48.06 billion, both compared to one year earlier.
The services account posted a $3.75 billion deficit owing to deficits in the travel and the other business services accounts.
The primary income account recorded a $2.94 billion surplus due to an increase in the income on equity.
The secondary income account recorded a $0.19 billion deficit.
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Devisen in diesem Artikel
|GBP/KRW
|1’963.4087
|6.0894
|0.31
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen zum Handelsende uneins -- SMI und DAX letztlich mit Gewinnen -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich fester -- Japan legt deutlich zu
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Donnerstag aufwärts. Der DAX zeigte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen tendierten letztlich in unterschiedliche Richtungen. In Fernost waren mehrheitlich grüne Vorzeichen zu sehen.