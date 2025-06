Siemens Energy-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Siemens Energy-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Die beabsichtigte Übernahme der Mehrheit an SiemensIndia würde den Energietechnikkonzern nach seiner Berechnung aktuell 3,7 Milliarden Euro kosten, schrieb Gael de-Bray in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Dies dürfte leicht aus Eigenmitteln zu stemmen sein.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Siemens Energy-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:56 Uhr 1.6 Prozent auf 87.92 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 13.74 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 82’019 Stück gehandelt. Auf Jahressicht 2025 gewann der Anteilsschein 74.5 Prozent. Voraussichtlich am 06.08.2025 wird Siemens Energy Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q3 2025 gewähren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2025 / 08:00 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.