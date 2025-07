Siemens Aktie News: Siemens verliert am Dienstagnachmittag

Um 16:28 Uhr rutschte die Siemens-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 219,30 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 23'992 Punkten steht. In der Spitze büsste die Siemens-Aktie bis auf 218,05 EUR ein. Mit einem Wert von 223,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 349'593 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 244,85 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 11,65 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 150,68 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 45,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,32 EUR belaufen. Am 15.05.2025 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Siemens hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,86 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,57 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 19.76 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19.16 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Siemens dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 11,71 EUR je Aktie aus.



