Sicherheitsrisiko: Gefälschte WLAN-Netzwerke ermöglichen Tesla-Fahrzeugdiebstahl

Gefälschtes WLAN-Netzwerk umgeht auch Zwei-Faktor-Authentifizierung

Ein YouTube -Video zeigt auf, dass Betrüger trotz Zwei-Faktor-Authentifizierung die Sicherheitsmechanismen von Tesla umgehen und Zugriff auf Fahrzeuge erlangen können. Sie setzen einfache Hardware ein, um in der Nähe von Ladestationen ein überzeugendes "Tesla Guest"-WLAN-Netzwerk mit einer entsprechenden Webseite zu errichten. Tesla stellt seinen Kunden oft kostenloses WLAN unter diesem Namen zur Verfügung, um die Wartezeit beim Laden zu verkürzen. Die gefälschte Anmeldeseite fordert E-Mail-Adresse, Passwort und den Zwei-Faktor-Authentifizierungscode. Nach Eingabe dieser Daten durch das Opfer kann der Betrüger sie umgehend nutzen, um über die Tesla-App Zugang zum Fahrzeug zu erhalten, wobei die Schnelligkeit entscheidend ist, damit der Authentifizierungscode noch gültig bleibt. So kann der Betrüger den aktuellen Standort des Fahrzeugs einsehen, selbst bevor der Phone-Key aktiv wird. Entfernt sich der Besitzer vom Auto, aktiviert der Betrüger den Phone-Key, indem er sich in der Nähe des Fahrzeugs aufhält und Bluetooth sowie Ortungsdienste aktiviert. Eine signifikante Sicherheitslücke bei Tesla ist, dass der Eigentümer nicht über die Hinzufügung eines neuen Phone-Keys informiert wird, was es dem Betrüger erleichtert, unbemerkt Zugang zum Fahrzeug zu erlangen und es möglicherweise zu stehlen.

Zwei Vorschläge für mehr Sicherheit

In dem Video werden zwei Vorschläge gemacht, wie man das Sicherheitsrisiko beheben könnte: Erstens wird empfohlen, die Authentifizierung neuer Phone-Keys mittels der Key Card des Fahrzeugs obligatorisch zu machen. Zweitens sollten Fahrzeugbesitzer benachrichtigt werden, sobald neue Keys zum Fahrzeug hinzugefügt werden. Trotz der Übermittlung des Berichts an die Produktsicherheitsabteilung von Tesla sieht das Unternehmen laut dem Video keinen Handlungsbedarf, um die Sicherheit zu erhöhen.

