SMI 11'997 0.2%  SPI 16'709 0.2%  Dow 44'922 1.0%  DAX 24'295 0.5%  Euro 0.9419 0.0%  EStoxx50 5'402 0.3%  Gold 3'358 0.1%  Bitcoin 98'048 -1.3%  Dollar 0.8062 0.1%  Öl 66.0 0.4% 
D-Wave Quantum-Aktie tiefer: Erstes Qubits-Event in Japan angekündigt
Cisco-Aktie schwächer: Umsatz und Gewinn gesteigert
Hapag-Lloyd-Aktie fällt deutlich: Quartalsgewinn bricht ein
Aktien von Krypto-Treasury-Unternehmen - Auf diese Kryptoinvestments setzt Starinvestorin Cathie Wood
LANXESS-Aktie tiefer: LANXESS streicht Jahresprognose zusammen
14.08.2025 11:34:40

SENTIMENT/US-Anleger fühlen sich nicht mehr wohl mit Hausse

DOW JONES--Zunehmend unwohl scheinen sich US-Anleger beim Blick auf die Hausse an der Wall Street zu fühlen. Die Zahl der Bullen ist die zweite Woche in Folge gesunken, während es bei den Bären nach oben geht. Die Zahl der Stimmen, die vor der mono-thematischen Hausse allein wegen des Modethemas KI warnen, nimmt zu. Belastend auf die Stimmung in den USA wirken auch die diversen politischen Eskapaden von Donald Trump, so das militärische Eingreifen in Washington. Entsprechend hat sich in der aktuellen Umfrage des Anlegerverbandes AAII das Lager der Bullen auf 29,9 Prozent nach 34,9 Prozent in der Vorwoche verringert. Das Bärenlager wuchs auf 46,2 von 43,2 Prozent.

In Deutschland stellt sich die Lage ziemlich genau umgekehrt dar. Sentiment-Experte Joachim Goldberg stellt im Rahmen seiner Umfrage für die Börse eine Flucht aus dem Pessimismus fest. Viele Anleger dürften eher mit Verlusten statt echter Überzeugung von "short" auf "long" gedreht haben. Auf die anhaltenden Schwankungen mit neuen Rekordständen reagierten Profis und Privatanleger ganz ähnlich und zwar mit Käufen: 11 Prozent der Profis seien "long" gegangen, davon seien etwa zwei Drittel zuvor "short" gewesen. Der Sentiment-Index der Profis stieg um 18 Punkte auf -3. Ähnlich sieht es bei privaten Anlegern aus, deren Sentiment-Index auf +12 Zähler zulegte..

Die Glattstellungen der Short-Engagements ist nach Ansicht Goldbergs grösstenteils ohne Gewinne geschehen. Die Stimmung der Profis wertet er maximal als leicht bullisch. Hinter den Käufen sieht er keine echte Überzeugung, allerdings gebe es damit auch keine grösseren Schieflagen mehr. Goldberg erwartet daher im DAX eher eine Seitwärtsbewegung. Potenzielle Nachfrage sieht er bei einem Rückgang auf rund 23.750/23.800 Punkten, nach oben gebe es aber kaum Kraft.

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2025 05:35 ET (09:35 GMT)

10:36 UBS Logo UBS KeyInvest: Edelmetalle – Unterschiedliche Parameter/Roche – Unter dem Zollhammer
09:41 SG-Marktüberblick: 14.08.2025
09:14 SMI bestätigt Aufwärtstrend
08:18 Schweizer Versicherer navigieren Handelskonflikte
13.08.25 ING, AENA & Generali – 3 Top-Performer im BX Musterportfolio
12.08.25 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf Apple Inc, Meta Platforms Inc, NVIDIA Corp
12.08.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AXA, Swiss Life, Swiss Re, Zurich Insurance
09.08.25 Logo WHS Nutzen Sie Ihre Optionen!
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’458.59 19.64 BB4SOU
Short 12’751.23 13.82 BHDSPU
Short 13’176.65 8.97 BK6SXU
SMI-Kurs: 11’997.32 14.08.2025 11:39:53
Long 11’466.02 19.48 BO0SVU
Long 11’203.04 13.77 B1PS3U
Long 10’707.47 8.74 BUFSYU
Goldman Sachs am 12.08.2025

Meistgelesene Nachrichten

Ray Dalio erwartet Entwertung aller Fiat-Währungen - und empfiehlt Gold und Bitcoin
RENK-Aktie zieht an: Rüstungsboom beschert weiterhin volle Auftragsbücher - Rheinmetall und HENSOLDT ungleich
Alphabet-Aktie stabil: Perplexity AI will Browser Chrome im Milliarden-Deal übernehmen
Lufthansa-Aktie fester: Lufthansa prüft anscheinend Boeing-Käufe über Schweiz zur Zollentschärfung
Straumann-Aktie dennoch kräftig unter Druck: Ziele nach Zahlen zum ersten Semester bekräftigt
DroneShield-Aktie: Kurssprung nach SentryCiv-Launch
Plug Power-Aktie unter der Lupe: Analysten urteilen nach Quartalszahlen
Starker Kursabschlag bei Eckert & Ziegler-Aktie - wegen Aktiensplit
Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit positiven Vorzeichen
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
finanzen.net News

