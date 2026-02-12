Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’565 0.1%  SPI 18’733 0.3%  Dow 50’121 -0.1%  DAX 25’189 1.3%  Euro 0.9131 -0.3%  EStoxx50 6’076 0.7%  Gold 5’069 -0.3%  Bitcoin 51’834 0.4%  Dollar 0.7685 -0.4%  Öl 69.2 -0.7% 
Siemens Healthineers-Aktie im Plus: Spinoff möglicherweise erst 2027
Fraport-Aktie kaum verändert: Passagierzahlen am Flughafen Frankfurt ziehen im Januar an
Stellantis-Aktie in Grün: Stellantis reagiert in den USA auf Probleme mit Airbags
Polkadot: So viel Verlust wäre bei einem Investment von vor 3 Jahren angefallen
So viel Verlust hätte ein Tezos-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
12.02.2026 11:09:42

SENTIMENT/Neutrale wechseln ins Bären-Lager

DOW JONES--Deutlich zugenommen hat das Bären-Lager an Wall Street in der vergangenen Woche. Wie die aktuelle Umfrage des US-Anlegerverbandes AAII zeigt, sprang ihr Anteil auf 38,1 Prozent an, während er in der Vorwoche nur bei 29,0 Prozent gelegen hatte. Grund dürften wohl die Verwerfungen im KI-Sektor sein. Allerdings wurden dabei keine Bullen konvertiert, die neuen Bären speisten sich vor allem aus dem Lager der zuvor Neutralen. Diese verringerten sich auf 23,3 nach zuvor 31,3 Prozent. Die Bullen verblieben mit 38,5 Prozent nur etwa einen Punkt unter der Vorwoche.

In Deutschland hat sich derweil wenig getan an der Börse. Auf die geringen Kursbewegungen deutscher Bluechips reagierten professionelle Investoren nur an der Oberseite mit Gewinnmitnahmen, wie Sentiment-Experte Joachim Goldberg im Auftrag der Börse Frankfurt feststellt. Nur rund 6 Prozent der Profi-Anleger haben Aktien verkauft, 6 Prozent seien short gegangen. "Die übrigen Bären haben sich nicht bewegt und an der Seitenlinie ist es mit 36 Prozent ziemlich voll", stellt Goldberg mit Blick auf die Neutralen fest.

Angesichts des fehlenden Trends versuchten wohl zahlreiche Trader, die Spanne zu handeln. Der Sentiment-Index dieser Gruppe steht auf der neutralen Nulllinie. Private Anlegerinnen und Anleger haben sich indes kaum bewegt. Insgesamt sei die sentimenttechnische Situation des DAX leicht positiv.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 12, 2026 05:10 ET (10:10 GMT)

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’107.33 19.92 SB1BHU
Short 14’404.61 13.82 BLPSVU
Short 14’964.72 8.80 SFNBRU
SMI-Kurs: 13’564.81 12.02.2026 10:56:30
Long 13’052.26 19.78 SVRB0U
Long 12’704.41 13.68 SCTBIU
Long 12’161.10 8.91 SZEBLU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

KW 6: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 6: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 6: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
11:11 ROUNDUP: AB Inbev verkauft weniger Bier und verdient mehr - Aktie legt zu
11:11 Mercedes-Benz will dieses Jahr einen Teil seiner Daimler-Truck-Aktien verkaufen
11:08 ROUNDUP: Carl Zeiss Meditec verlagert Produktion nach China - Stellenabbau?
11:08 Witwe von Nutella-Erfinder mit 87 Jahren gestorben
11:04 GNW-News: Geotab verbessert Flottensicherheit mit neuer KI-gestützter GO Focus Pro Dashcam
10:55 ROUNDUP: KWS Saat leidet unter mauem Agrarmarkt - Gekappte Prognose kein Schock
10:52 Ölpreise geben nach - Gestiegene globale Rohöllagerbestände
10:50 OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Gut gelaunt im ...
10:49 China verhängt endgültig Zölle auf EU-Milchprodukte
10:48 OTS: KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank arrangiert und syndiziert Förderdarlehen ...