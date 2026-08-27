SeaBird Exploration legte Quartalsergebnis vor

SeaBird Exploration lud am 26.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.33 NOK. Im Vorjahresviertel waren -0.090 NOK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 37.54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 674.9 Millionen NOK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 490.7 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch