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19.10.2026 18:04:00
Nestlé-Aktie stabil: Konzern baut Geschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln aus
Der Schweizer Lebensmittelkonzern erweitert sein Angebot in einem Geschäftsfeld, das zunehmend an Bedeutung gewinnt.
Neue Produktlinie startet 2026
Die Produktlinie Solgar Prime soll noch 2026 in den USA und Europa auf den Markt kommen, wie Nestlé am Montag mitteilte. Die Expansion nach Asien ist für 2027 geplant. Zum Sortiment gehören ein Kreatinpulver zur Unterstützung von Muskelkraft und Beweglichkeit sowie ein Präparat mit Biotin und Zink für das Haarwachstum.
Kreatin ist vor allem aus dem Kraftsport bekannt. Der Stoff helfe den Muskeln, bei körperlicher Anstrengung rasch neue Energie bereitzustellen, erklärt Nestlé-Forscher Philipp Gut in einem Video. "Die Rolle von Kreatin geht aber weit über den Sport hinaus."
Nestlé setzt auf den Markt für gesundes Altern
Mit der Lancierung stärkt Nestlé einen strategischen Wachstumsbereich abseits des klassischen Lebensmittelgeschäfts. Der Konzern setzt dabei auf die fast 80 Jahre alte Marke Solgar, die bereits in 65 Ländern vertreten ist. Laut Nestlé dürfte der Markt für Produkte rund um gesundes Altern bis 2030 zweistellig wachsen. Hintergrund ist die alternde Weltbevölkerung.
"Gesundes Altern ist einer der dynamischsten Wachstumsbereiche im Gesundheitsmarkt", erklärte Serena Aboutboul, Leiterin des strategischen Geschäftsbereichs Nutrition & Health gemäss Mitteilung. Immer mehr Menschen wollten ihre Kraft und Mobilität möglichst lange erhalten.
Die Nestlé-Aktie stieg an der SIX letztlich 0,15 Prozent auf 82,55 CHF.
Vevey (awp)
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