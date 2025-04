SDAX aktuell: SDAX zeigt sich mittags schwächer

Der SDAX fällt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.14 Prozent auf 15’087.11 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 82.201 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der SDAX 0.149 Prozent stärker bei 15’130.40 Punkten, nach 15’107.91 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 15’015.50 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15’130.40 Zählern.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, wies der SDAX 16’160.44 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 22.01.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 14’120.49 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 22.04.2024, einen Stand von 14’053.25 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 8.64 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SDAX steht derzeit bei 16’693.16 Punkten. Bei 13’183.63 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Schaeffler (+ 4.01 Prozent auf 3.84 EUR), GFT SE (+ 3.86 Prozent auf 22.85 EUR), BVB (Borussia Dortmund) (+ 2.96 Prozent auf 3.14 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2.87 Prozent auf 9.51 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (+ 2.10 Prozent auf 6.07 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil Formycon (-4.36 Prozent auf 21.95 EUR), Ceconomy St (-4.19 Prozent auf 3.43 EUR), Mutares (-3.89 Prozent auf 33.35 EUR), Medios (-2.40 Prozent auf 11.40 EUR) und Drägerwerk (-2.33 Prozent auf 58.60 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SDAX sticht die Schaeffler-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 760’819 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die IONOS-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 3.935 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Im SDAX hat die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Schaeffler-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.21 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch