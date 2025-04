Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX sackt am Mittag ab

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.89 Prozent tiefer bei 15’066.83 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 81.733 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0.715 Prozent auf 15’093.18 Punkte an der Kurstafel, nach 15’201.94 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 14’929.95 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 15’093.18 Punkten lag.

SDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 2.62 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, bewegte sich der SDAX bei 15’716.58 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.01.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 13’826.24 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 16.04.2024, notierte der SDAX bei 14’009.29 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 8.50 Prozent aufwärts. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16’693.16 Punkten. Bei 13’183.63 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell GFT SE (+ 3.49 Prozent auf 22.25 EUR), PATRIZIA SE (+ 3.26 Prozent auf 7.28 EUR), Hypoport SE (+ 2.14 Prozent auf 191.00 EUR), 1&1 (+ 1.57 Prozent auf 15.50 EUR) und KSB SE (+ 1.28 Prozent auf 790.00 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5.75 Prozent auf 30.14 EUR), KWS SAAT SE (-4.42 Prozent auf 54.10 EUR), Douglas (-3.80 Prozent auf 9.36 EUR), Mutares (-3.48 Prozent auf 33.30 EUR) und STO SE (-3.42 Prozent auf 124.40 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die METRO (St)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 1’155’319 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die IONOS-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.986 Mrd. Euro.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Schaeffler-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

