Schwacher Handel: Das macht der NASDAQ 100 am Donnerstagnachmittag

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 0.10 Prozent tiefer bei 21’699.52 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.278 Prozent auf 21’782.34 Punkte an der Kurstafel, nach 21’721.92 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 21’631.42 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21’891.89 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 2.02 Prozent. Vor einem Monat, am 05.05.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 19’967.94 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 05.03.2025, den Wert von 20’628.46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 19’035.05 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 3.45 Prozent. Bei 22’222.61 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16’542.20 Punkten.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Dollar Tree (+ 9.30 Prozent auf 96.86 USD), Micron Technology (+ 4.77 Prozent auf 108.17 USD), Atlassian (+ 3.49 Prozent auf 218.28 USD), CoStar Group (+ 3.32 Prozent auf 79.62 USD) und Airbnb (+ 3.05 Prozent auf 137.58 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Tesla (-8.60 Prozent auf 303.50 USD), Palantir (-6.44 Prozent auf 121.64 USD), Lucid (-3.59 Prozent auf 2.15 USD), Costco Wholesale (-3.47 Prozent auf 1’015.18 USD) und Enphase Energy (-2.27 Prozent auf 42.18 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 24’724’747 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3.031 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.51 erwartet. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch