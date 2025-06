Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite schwächer

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 0.08 Prozent tiefer bei 19’445.69 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0.297 Prozent höher bei 19’518.20 Punkten, nach 19’460.49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 19’610.51 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19’378.10 Zählern.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 2.01 Prozent. Vor einem Monat, am 05.05.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 17’844.24 Punkte taxiert. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 05.03.2025, bei 18’552.73 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 05.06.2024, den Stand von 17’187.90 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 0.855 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 20’118.61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’784.03 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Ballard Power (+ 5.43 Prozent auf 1.46 USD), Astro-Med (+ 4.39 Prozent auf 9.51 USD), Deckers Outdoor (+ 4.13 Prozent auf 110.18 USD), AXT (+ 4.09 Prozent auf 1.78 USD) und Verint Systems (+ 3.74 Prozent auf 19.02 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen CIENA (-13.08 Prozent auf 72.92 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-7.69 Prozent auf 6.00 USD), Nektar Therapeutics (-6.24 Prozent auf 0.70 USD), Microvision (-3.85 Prozent auf 1.13 USD) und Costco Wholesale (-3.47 Prozent auf 1’015.18 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 24’724’747 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3.031 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

2025 präsentiert die Park-Ohio-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.87 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

