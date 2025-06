Schwache Performance in Europa: STOXX 50 verbucht letztendlich Verluste

Am Montag ging es im STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss um 0.24 Prozent auf 4’429.60 Punkte nach unten. Zuvor ging der STOXX 50 0.135 Prozent tiefer bei 4’434.14 Punkten in den Handel, nach 4’440.12 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4’448.88 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 4’409.79 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Der STOXX 50 stand vor einem Monat, am 23.05.2025, bei 4’505.13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, einen Wert von 4’684.45 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4’513.32 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 2.09 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4’826.72 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3’921.71 Zählern.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell National Grid (+ 2.67 Prozent auf 10.77 GBP), Deutsche Telekom (+ 1.61 Prozent auf 30.99 EUR), Enel (+ 1.24 Prozent auf 8.09 EUR), Rio Tinto (+ 0.88 Prozent auf 41.85 GBP) und RELX (+ 0.74 Prozent auf 39.28 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3.05 Prozent auf 547.60 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-1.85 Prozent auf 46.12 CHF), Diageo (-1.73 Prozent auf 18.49 GBP), UniCredit (-1.45 Prozent auf 54.90 EUR) und Intesa Sanpaolo (-1.44 Prozent auf 4.74 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 22’330’732 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 292.988 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

