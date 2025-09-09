Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Patentklage im Fokus 09.09.2025 13:34:00

Sandoz-Aktie im Plus: Patentstreit mit Regeneron beigelegt

Sandoz-Aktie im Plus: Patentstreit mit Regeneron beigelegt

Der Generikahersteller Sandoz hat den Patentstreit mit dem US-Konzern Regeneron in den Vereinigten Staaten beigelegt.

Nun kann das Basler Unternehmen das Augen-Biosimilar Enzeevu (Aflibercept-abzv) in den USA bis Ende nächsten Jahres auf den Markt bringen.

Enzeevu ist ein Nachahmerpräparat des Blockbuster Eylea von Regeneron zur Behandlung von Patienten mit neovaskulärer altersbedingter Makuladegeneration (nAMD) und wurde vor einem Jahr von der US-Arzneimittelbehörde FDA zugelassen. Regeneron reichte daraufhin Patentklage gegen Sandoz vor dem Bezirksgericht von New Jersey ein.

Sandoz habe sich gegen die Anschuldigungen von Regeneron, 46 Patente des US-Konzerns zu verletzen, energisch verteidigt, teilte das Schweizer Unternehmen am Dienstag in einem Communiqué mit. Laut den Bedingungen der jetzt erzielten Vereinbarung könne Sandoz im vierten Quartal 2026 oder unter bestimmten Umständen auch früher mit einer Biosimilar-Version von Eylea den Markteintritt in den USA vornehmen, hiess es weiter.

Die Sandoz-Aktie notiert im SIX-Handel zeitweise 0,52 Prozent höher bei 48,27 Franken.

jb/rw

Basel (awp)

