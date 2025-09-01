Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Stryker-Anlage 01.09.2025 16:02:21

S&P 500-Papier Stryker-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Stryker von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Stryker-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Stryker
312.43 CHF 0.79%
Heute vor 1 Jahr wurde das Stryker-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Stryker-Anteile 360.42 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 27.745 Stryker-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10’859.83 USD, da sich der Wert einer Stryker-Aktie am 29.08.2025 auf 391.41 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 8.60 Prozent.

Der Marktwert von Stryker betrug jüngst 149.38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch