Roche-Bons nach enttäuschenden Petrelintide-Daten unter Druck

Zürich (awp) - Die Roche Genussscheine sind am Freitag mit deutlich tieferen Notierungen in den Handel gestartet. Am Vorabend hatten der Pharmakonzern und Partner Zealand Pharma ernüchternde Daten aus der Phase-II-Studie mit dem Prüfwirkstoff Petrelintide zur Behandlung von Übergewicht gemeldet. Vor allem die Daten zur möglichen Gewichtsabnahme werten Analysten als leise Enttäuschung.

Gegen 09.35 Uhr büssen Roche GS 3,1 Prozent auf 340,50 Franken und ziehen damit den Gesamtmarkt SMI (-0,5%) mit nach unten. Roche sind zugleich mit Abstand grösster Verlierer im Leitindex SMI.

Mit Blick auf die Wirksamkeit von Petrelintide hatten Analysten insbesondere beim Gewichtsverlust der Patienten mehr erwartet. Die Wirksamkeit in der Test-Phase-II bleibe hinter den Erwartungen zurück, heisst es etwa in einem Kommentar von JPMorgan. Allerdings gebe es Hinweise, dass in der Phase III eine Abnahme im mittleren Zehner-Prozentbereich mit wettbewerbsfähiger Verträglichkeit möglich sei.

Die maximale Gewichtsabnahme von 10,7 Prozent nach 42 Wochen gegenüber -1,7 Prozent für Placebo lasse sich mit Cagrilintid von Novo Nordisk (68 Wochen -11,8%) vergleichen, jedoch nicht ganz mit Eloralintid von Eli Lilly, welches eine Reduktion von bis zu 20 Prozent erziele, heisst es bei der ZKB. Zealand Pharma selber und der Markt hätten sich da etwas mehr erhofft.

Zealand Pharma habe auch erwähnt, dass die Gewichtsabnahme bei fortschreitender Anwendung weitergehe, so die ZKB weiter. Und während die Effektivität nicht ganz überzeuge, sehe das Nebenwirkungsprofil mild aus. Das sei positiv für die Phase-III-Studie und Kombinationsversuche. Die ZKB belässt die Schätzungen zu den Peak Sales mit dem Wirkstoff bei 1 Milliarde Franken.

mk/hr