Richemont-Aktie dennoch unter Druck: Analyst mit grossen Erwartungen an Juwelengeschäft von Richemont

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 150 Franken auf "Hold" belassen. Die Saison der Quartalsbilanzen aus der Luxusgüterbranche nehme nun allmählich Fahrt auf, schrieb Adam Cochrane in seinem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Auch wenn es noch an Anzeichen einer Erholung mangele, so wollten die Investoren eine solche doch nicht verpassen. Bei Richemont seien die Erwartungen an das Juwelengeschäft gross.

Aktienbewertung im Detail: Die Richemont-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

An der SIX steht die Richemont-Aktie am Montag zeitweise 1,41 Prozent tiefer bei 146,65 Franken. Die Aktie verlor um 10:42 Uhr, dem Veröffentlichungszeitpunkt der Analyse, in der SIX SX-Sitzung 1.3 Prozent auf 146.75 CHF. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 2.21 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden via SIX SX 87’858 Richemont-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für das Richemont-Papier um 6.4 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 14.11.2025 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2025 / 18:02 / GMT



