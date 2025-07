Richemont Aktie News: Richemont verliert am Nachmittag

Die Richemont-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 142,30 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 11'966 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Richemont-Aktie bei 142,25 CHF. Bei 142,90 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 394'102 Richemont-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 187,55 CHF. Dieser Kurs wurde am 14.02.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Richemont-Aktie liegt somit 24,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 24.09.2024 Kursverluste bis auf 112,80 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Richemont-Aktie damit 26,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,52 EUR. Im Vorjahr hatte Richemont 3,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Richemont am 14.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 06.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Richemont im Jahr 2026 6,19 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

