• Tesla produzierte sein 7-millionstes Fahrzeug• Gigafactory Shanghai hat massgeblich zum Wachstum beigetragen• Marktführer in der E-Mobilität

Das 7-millionste Fahrzeug: Ein Model Y aus Fremont

In weniger als sechs Monaten nach der Produktion des 6-millionsten Tesla, ebenfalls in Fremont, erreichte das Unternehmen nun bereits die nächste Million. Die Wahl des Fremont-Werks für dieses besondere Ereignis ist symbolisch, da dieser Standort bereits seit 2012 eine Schlüsselrolle für Teslas Produktion spielt. Ursprünglich von General Motors und Toyota genutzt, startete Tesla hier seine Produktion mit dem Model S. Seither hat sich Fremont zu einem wichtigen Produktionsstandort entwickelt, was kürzlich auch durch das Erreichen des 3-millionsten Fahrzeugs im Mai 2024 unterstrichen wurde, so GreenDrive Accessories.

Die Bedeutung der Fremont- und Shanghai-Werke

Neben Fremont ist auch die Gigafactory in Shanghai ein tragender Pfeiler für Teslas globale Produktionskapazität. Die Fabrik erreichte 2024 laut Tesla gleich zwei wichtige Meilensteine: Im September exportierte sie ihr 1-millionstes Fahrzeug und stellte im Oktober ihr 3-millionstes Auto fertig. Die Shanghai-Anlage ist ein Beweis für Teslas globale Expansion sowie Effizienzsteigerung und hat massgeblich zum rasanten Wachstum des Unternehmens beigetragen, so ilovetesla.com.

Starke finanzielle Performance in Q3 2024

Teslas jüngster Produktionsmeilenstein kam zeitgleich mit einem Rekordquartal. Laut dem offiziellen Finanzbericht konnte Tesla im dritten Quartal 2024 sowohl die Produktion als auch die Auslieferungen steigern. Die Produktion stieg um neun Prozent auf fast 470'000 Fahrzeuge, während die Auslieferungen um sechs Prozent auf etwa 463'000 Fahrzeuge zunahmen. Trotz eines hart umkämpften Marktes zeigt dies, dass Tesla weiterhin von einer starken Nachfrage profitiert.

Innovationstreiber für eine autonome Zukunft

Tesla strebt nicht nur hohe Produktionszahlen an, sondern hat auch klare Visionen für die Zukunft. Im Jahr 2025 plant das Unternehmen die Einführung erschwinglicherer Modelle auf Basis bestehender Plattformen. Diese Modelle sollen den Zugang zu nachhaltiger Mobilität erleichtern und Teslas Marktdurchdringung weltweit erhöhen. Darüber hinaus stellte Tesla kürzlich Pläne für Robotaxi und Robovan vor, zwei autonome Fahrzeugkonzepte, die frühestens 2026 auf den Markt kommen könnten. Damit bleibt Tesla ein Vorreiter in der Mobilität und setzt Massstäbe im Bereich autonomes Fahren.

