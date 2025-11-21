Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’633 0.7%  SPI 17’342 0.5%  Dow 46’426 1.5%  DAX 23’092 -0.8%  Euro 0.9304 0.2%  EStoxx50 5’515 -1.0%  Gold 4’077 0.0%  Bitcoin 68’292 -2.2%  Dollar 0.8085 0.3%  Öl 62.3 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Swiss Re12688156Novartis1200526Zurich Insurance1107539NVIDIA994529Rheinmetall345850
Top News
Wie viel Wert mit einem Chainlink-Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
So viel Wert wäre mit einem Investment in SHIBA INU von vor 5 Jahren verloren gegangen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 47: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Krypto & Gold in einem: Was hinter dem neuen Trend-Stablecoin steckt
Suche...
Plus500 Depot

Redwood Capital Bancorp Aktie 3137642 / US75777X1000

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.11.2025 18:49:22

Redwood Capital Bancorp Authorizes $1 Mln Stock Repurchase Program

Redwood Capital Bancorp
27.61 USD 0.07%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Redwood Capital Bancorp (RWCB) on Friday authorized a new $1 million stock repurchase program, replacing its two prior programs, which bought back 78,612 shares.

Starting now and lasting until February 28, 2026, this plan shows the company's strong belief in its financial health and future profits.

The buybacks could happen through open-market transactions or private deals based on how the market is doing. Mostly, the funding will come from internal resources and dividends from Redwood Capital Bank.

RWCB is currently trading at $27.61, up $0.02 or 0.07 percent on the OTC Markets.

Nachrichten zu Redwood Capital Bancorp

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Keine Nachrichten verfügbar.
mehr Nachrichten

Analysen zu Redwood Capital Bancorp

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929

Könnte der aktuelle KI-Boom an den Börsen in einen Crash münden – ähnlich wie 1929 oder zur Dotcom-Blase? 📉💻

In diesem spannenden Gespräch mit Tim Schäfer sprechen wir über Parallelen zum historischen Börsencrash, die massive Überbewertung vieler Tech- und KI-Aktien wie Nvidia, Palantir oder Microsoft – und was das für Langfristanleger bedeutet. Ist der Hype finanziell überhaupt noch tragbar? Wie positionieren sich Insider und Grossinvestoren wie Warren Buffett oder Peter Thiel?

💬 Welche Risiken birgt der aktuelle KI-Hype?
💬 Was sagen Insiderverkäufe und Bewertungen über die Marktlage?
💬 Wie sollte man sich als Privatanleger jetzt aufstellen?

Ein Interview für alle, die sich fragen: Ist das noch Wachstum oder schon Wahnsinn?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929

Inside Trading & Investment

14:35 BNP Paribas: Jahresendrallye - alles andere als unwahrscheinlich
09:22 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
07:28 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Warten auf neue Impulse
20.11.25 Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929
20.11.25 Julius Bär: 18.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (55%) auf ams-OSRAM AG
20.11.25 Erweitertes Basiswertangebot mit «Foreign Exchange» (FX) und «Precious Metals» (PM) für Anlageprodukte
18.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Geberit, Swisscom, VAT Group
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’123.92 19.75 S5MBPU
Short 13’395.97 13.78 S0IB1U
Short 13’916.84 8.74 S83BOU
SMI-Kurs: 12’632.67 21.11.2025 17:30:12
Long 12’098.54 19.60 SPMB5U
Long 11’821.61 13.71 SQBBAU
Long 11’328.91 8.93 SEPBTU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Kryptowährungen im freien Fall: Bitcoin, Ethereum und Co. stürzen massiv ab
Schwache Performance in New York: Dow Jones zeigt sich mittags leichter
Trotz starker NVIDIA-Zahlen: Bitcoin sinkt auf Tief seit April - Geringere Wahrscheinlichkeit für Zinssenkung
Update bei David Einhorns Top 10: So hat Greenlight Capital im dritten Quartal 2025 investiert
UBS-Aktie mit Verlusten: Aktienrückkaufprogramm 2025 beendet
Zurückhaltung in New York: So steht der NASDAQ 100 am Mittag
NVIDIA mit starken Zahlen: Das bedeuten die Ergebnisse für die Aktien von AMD und Broadcom
Bridgewater baute Depot im dritten Quartal um: Diese Aktien rückten in den Fokus des von Ray Dalio gegründeten Hedgefonds
Nach den NVIDIA-Zahlen: SMI letztlich stabil -- DAX schliesst deutlich höher -- US-Börsen gehen schwach aus dem Handel -- Asiens Börsen beenden Handel uneins - Nikkei sehr stark

Top-Rankings

KW 47: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 47/25
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 47/25
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
19:42 Merz spricht mit Trump über US-Friedensplan
19:28 Klingbeil für Reform der globalen Gesundheitssysteme
19:00 United Internet bündelt mit Versatel-Verkauf Telekom-Geschäft bei 1&1
18:32 Aktien Wien Schluss: ATX gibt wieder nach
18:31 AKTIE IM FOKUS: Eli Lilly knackt nach Rally Marke von 1 Billion Dollar Marktwert
18:25 ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Angst vor KI-Blase drückt stark auf Kurse
18:22 ROUNDUP/Trump: Ukraine soll US-Plan bis Donnerstag akzeptieren
18:09 Aktien Europa Schluss: Angst vor KI-Blase drückt stark auf Kurse
18:04 IONOS-Aktie nachbörslich fest: Rückkaufprogramm beschlossen
18:04 ROUNDUP: Selenskyj stellt Ukrainer auf schwere Zeit ein