RBC Capital Markets: Sector Perform für Sartorius vz-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat Sartorius nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Sowohl der Labor- und Pharmazulieferer als auch dessen Tochter Sartorius Stedim Biotech hätten solide abgeschnitten, wobei das Umsatzwachstum weitgehend erwartungsgemäss und die Margen insbesondere bei der Tochter ein wenig besser als erwartet ausgefallen seien, schrieb Charles Weston in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion. Er bevorzugt weiterhin deren Aktie gegenüber der von Sartorius.

Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 10:33 Uhr 7.0 Prozent auf 188.05 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 38.26 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 228’981 Sartorius vz-Aktien den Besitzer. Für das Papier ging es seit Jahresanfang 2025 um 12.3 Prozent nach unten. Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 22.07.2025 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

