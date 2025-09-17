Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
17.09.2025 19:33:36

Raiffeisen verlängert Strategieperiode um ein Jahr

St. Gallen (awp) - Der Verwaltungsrat von Raiffeisen Schweiz hat die aktuell laufende Strategieperiode um ein Jahr verlängert. Sie läuft nun bis Ende 2026, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte.

Damit wird auch die Verabschiedung der neuen Gruppenstrategie auf Ende 2026 verschoben. Dies soll sicherstellen, dass der künftige Verwaltungsratspräsident oder die Verwaltungsratspräsidentin wie auch der neue CEO Gabriel Brenna die Gruppenstrategie aktiv mitgestalten können, heisst es weiter.

Der oder die neue VRP soll an der Generalversammlung im Juni 2026 gewählt werden, da der bisherige Amtsinhaber Thomas Müller bekanntlich nicht mehr antreten wird. Die Suche nach einem neuen VRP läuft noch.

Gabriel Brenna wird sein Amt erst im Dezember 2025 antreten. Er tritt dabei die Nachfolge von Heinz Huber an, der schon im Dezember 2024 von seiner Funktion zurückgetreten war.

cg/mk

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

