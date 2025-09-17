|
17.09.2025 19:33:36
Raiffeisen verlängert Strategieperiode um ein Jahr
St. Gallen (awp) - Der Verwaltungsrat von Raiffeisen Schweiz hat die aktuell laufende Strategieperiode um ein Jahr verlängert. Sie läuft nun bis Ende 2026, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte.
Damit wird auch die Verabschiedung der neuen Gruppenstrategie auf Ende 2026 verschoben. Dies soll sicherstellen, dass der künftige Verwaltungsratspräsident oder die Verwaltungsratspräsidentin wie auch der neue CEO Gabriel Brenna die Gruppenstrategie aktiv mitgestalten können, heisst es weiter.
Der oder die neue VRP soll an der Generalversammlung im Juni 2026 gewählt werden, da der bisherige Amtsinhaber Thomas Müller bekanntlich nicht mehr antreten wird. Die Suche nach einem neuen VRP läuft noch.
Gabriel Brenna wird sein Amt erst im Dezember 2025 antreten. Er tritt dabei die Nachfolge von Heinz Huber an, der schon im Dezember 2024 von seiner Funktion zurückgetreten war.
cg/mk
3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Swiss Life, Quanta Services, Parker-Hannifin mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ Swiss Life Holding
✅ Quanta Services Inc
✅ Parker-hannifin Corp
Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid steht an: US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- SMI letztlich etwas leichter -- DAX zum Handelsende in Grün -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich an einem ruhigen Handelstag etwas schwächer. Der deutsche Markt präsentierte sich nach dem Kursrutsch vom Vortag mit leicht positiver Tendenz. Die US-Börsen finden keine gemeinsame Richtung. In Fernost gab es am Mittwoch keine einheitliche Richtung.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}