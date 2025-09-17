Raiffeisen verlängert Strategieperiode um ein Jahr

St. Gallen (awp) - Der Verwaltungsrat von Raiffeisen Schweiz hat die aktuell laufende Strategieperiode um ein Jahr verlängert. Sie läuft nun bis Ende 2026, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte.

Damit wird auch die Verabschiedung der neuen Gruppenstrategie auf Ende 2026 verschoben. Dies soll sicherstellen, dass der künftige Verwaltungsratspräsident oder die Verwaltungsratspräsidentin wie auch der neue CEO Gabriel Brenna die Gruppenstrategie aktiv mitgestalten können, heisst es weiter.

Der oder die neue VRP soll an der Generalversammlung im Juni 2026 gewählt werden, da der bisherige Amtsinhaber Thomas Müller bekanntlich nicht mehr antreten wird. Die Suche nach einem neuen VRP läuft noch.

Gabriel Brenna wird sein Amt erst im Dezember 2025 antreten. Er tritt dabei die Nachfolge von Heinz Huber an, der schon im Dezember 2024 von seiner Funktion zurückgetreten war.

