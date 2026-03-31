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31.03.2026 23:52:51

PVH Posts Q4 Loss

PVH
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(RTTNews) - PVH Corp. (PVH) on Tuesday reported a fourth-quarter net loss of $158.3 million or $3.46 per share, compared to net income of $157.2 million or $2.83 per share last year.

Adjusted net income for the quarter was $177.0 million or $3.82 per share, compared to $181.4 million or $3.27 per share last year.

Revenues for the quarter were $2.505 billion, compared to $2.371 billion last year.

Looking forward to the full year 2026, the company expects revenue to increase slightly compared to 2025, and adjusted earnings are expected to be in the range of $11.80 to $12.10 per share.

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Short 13’627.59 13.62 SEWB5U
Short 14’120.50 8.86 SV5BGU
SMI-Kurs: 12’776.79 31.03.2026 17:31:45
Long 12’287.72 19.20 SC4B0U
Long 12’041.15 14.00 SSBBTU
Long 11’527.17 8.95 S4TBHU
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