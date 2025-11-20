Primerica Aktie 11147221 / US74164M1080
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
20.11.2025 03:20:45
Primerica To Buy Back $475 Mln Of Shares
(RTTNews) - Primerica Inc. (PRI) announced that its Board has authorized a $475 million share repurchase program to occur through December 31, 2026.
The company noted that share repurchases may be made from time to time through open market transactions, block trades and/or privately negotiated transactions and are subject to market conditions, as well as corporate, regulatory, and other considerations.
Nachrichten zu Primerica Inc.
|
04.11.25
|Ausblick: Primerica legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Primerica legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: Primerica zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)