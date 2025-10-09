Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’636 -0.1%  SPI 17’421 0.0%  Dow 46’602 0.0%  DAX 24’675 0.3%  Euro 0.9311 -0.1%  EStoxx50 5’658 0.2%  Gold 4’037 0.0%  Bitcoin 97’559 -1.4%  Dollar 0.8012 0.4%  Öl 66.1 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
DroneShield-Aktie setzt Aufwärtstrend fort - Dank KI-Software und neuer Strategien
MTU Aero Engines-Analyse: Deutsche Bank AG verleiht MTU Aero Engines-Aktie Buy in jüngster Analyse
Warum der Handel am Devisenmarkt nur wenig Bewegungen mit sich bringt
Deutsche Bank AG: Airbus SE-Aktie erhält Buy
Orsted-Aktie mit Aufschlägen: Windkraftkonzern streicht ein Viertel der Stellen und senkt Kosten
Suche...
200.- Saxo-Deal
09.10.2025 11:54:37

Presse: UBS muss Verkauf von O'Connor möglicherweise nachverhandeln

Zürich (awp) - Die Pleite des US-Autozulieferers First Brands könnte den laufenden Verkauf der UBS-Hedge-Fonds-Einheit O'Connor beeinflussen. Der Käufer Cantor Fitzgerald will gemäss der Nachrichtenagentur Bloomberg nun die Bedingungen für die Transaktion neu verhandeln.

Die US-Investmentfirma wolle über den Ausschluss derjenigen Hedge Fonds-Strategie verhandeln, die von der First Brands-Pleite stark betroffen ist, schrieb Bloomberg am Mittwochabend unter Berufung auf informierte Personen. Zudem wolle Cantor Fitzgerald den Preis für die Übernahme generell senken. Eine UBS-Sprecherin wollte die Meldung der US-Nachrichtenagentur am Donnerstag gegenüber AWP nicht kommentieren.

Laut Pressemeldungen in den vergangenen Tagen hat der Konkurs des US-Autozulieferers First Brands vor allem den von O'Connor lancierten "UBS Working Capital Finance Opportunistic Fund" stark betroffen. So seien 9,1 Prozent der von dem Anlagefonds investierten Gelder direkt und weitere 21,4 Prozent indirekt bei First Brands investiert, schrieb etwa die "Financial Times" am Mittwoch.

Scheitern unwahrscheinlich

Die UBS hatte den Verkauf von O'Connor an den Finanzdienstleister Cantor Fitzgerald, der jahrelang vom heutigen US-Handelsminister Howard Lutnick geführt wurde, im Mai bekanntgegeben. Der Verkauf umfasse die sechs Anlagestrategien von O'Connor mit einem verwalteten Vermögen von rund 11 Milliarden Dollar, hiess es. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht genannt, die UBS erwartete aber einen "unwesentlichen Gewinn".

Wie Bloomberg unter Berufung auf seine Quellen weiter schreibt, ist ein Scheitern des Verkaufs unwahrscheinlich. Der Abschluss der Transaktion war für das vierte Quartal 2025 angekündigt worden.

UBS analysiert Situation

Das gesamte Engagement der UBS über ihre Investmentgesellschaften bei First Brands soll sich gemäss diversen Medienberichten auf rund 500 Millionen Franken belaufen. Neben der UBS gehört offenbar auch die US-Investmentbank Jefferies mit einem Engagement von 715 Millionen Dollar zu den stark betroffenen Finanzinstituten. Die gesamten Schulden des US-Autozulieferers sollen sich laut dem Ende September eingereichten Insolvenzantrag auf mehr als 10 Milliarden Dollar belaufen.

Die UBS verweist in ihrer Stellungnahme gegenüber AWP darauf hin, dass es sich bei der First Brands-Insolvenz um ein "branchenweites Ereignis mit Auswirkungen auf viele Anbieter von Private-Credit- und Working-Capital-Lösungen" handle. "Die Situation verändert sich laufend und wir analysieren derzeit die Auswirkungen auf unsere wenigen betroffenen Fonds, wobei wir alles daransetzen, die Interessen unserer Kundinnen und Kunden zu wahren", so die Grossbank.

An der Börse sorgen die Negativnachrichten um First Brands offenbar für eine gewisse Verunsicherung bei den Anlegern. Am Donnerstagmittag sind die UBS-Titel mit einem Minus von 1,8 Prozent auf 32,23 Franken die schwächsten Bluechips am Schweizer Markt, nachdem sie am Vortag allerdings noch um knapp 1 Prozent im Plus geschlossen hatten.

tp/uh

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, Wells Fargo & Dollarama mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ ING Group
✅ Wells Frago & Co
✅ Dollarama

Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, Wells Fargo & Dollarama mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:36 UBS Logo UBS KeyInvest: Robotik und Drohnen - Revolution der Produktivität / Lonza - Zurück in die Spur
10:08 SMI setzt Herbstrally fort
09:19 SG-Marktüberblick: 09.10.2025
08:48 Logo WHS Gold auf Rekordkurs – Korrektur oder neue Höchststände?
08.10.25 3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, Wells Fargo & Dollarama mit François Bloch
07.10.25 Logitech: KI, Nachhaltigkeit und Gaming – wie könnte es weitergehen?
07.10.25 Julius Bär: 1Y EUR 10.000% p.a. JB V-Shaped Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf BNP Paribas SA, Commerzbank AG, UniCredit SpA
07.10.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Allianz, AXA, Generali, Swiss Life
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’162.42 18.84 B02SIU
Short 13’429.42 13.57 QIUBSU
Short 13’929.95 8.77 U5VSUU
SMI-Kurs: 12’635.95 09.10.2025 11:39:59
Long 12’077.99 18.59 SZPBKU
Long 11’851.57 13.89 SKTB3U
Long 11’310.01 8.83 B1SSKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Trump etabliert erste Bitcoin-Reserve der USA - Signal für Dollar-Schwäche?
Aktien von RENK, Rheinmetall und HENSOLDT fallen von Rekordhochs zurück: Diskussion um Drohnenabwehr im Fokus
NVIDIA-Aktie steigt: Milliardenschwere Exporte von KI-Chips in die VAE genehmigt
Presse: Dertour baut nach Hotelplan-Übernahme Doppelspurigkeiten ab
SMI-Anleger schnaufen nach starkem Lauf etwas durch -- DAX nach neuem Rekord weiter mit Plus -- zum Handelsende mehrheitlich Aufschläge in Asien - Japans Nikkei mit neuem Rekord
NVIDIA Aktie News: NVIDIA gewinnt am Mittwochabend an Fahrt
Signa-Gründer Rene Benko in Innsbrucker Justizanstalt eingewiesen
DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rheinmetall von vor einem Jahr eingefahren
SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochnachmittag im Aufwind
Hang Seng Bank-Aktie springt hoch: Hang Seng Bank vor Komplettübernahme durch HSBC

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}