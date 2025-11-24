Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’654 0.2%  SPI 17’387 0.3%  Dow 46’559 0.7%  DAX 23’239 0.6%  Euro 0.9310 0.0%  EStoxx50 5’529 0.3%  Gold 4’092 0.7%  Bitcoin 71’357 1.6%  Dollar 0.8082 0.0%  Öl 63.1 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Rheinmetall345850Swiss Re12688156Novartis1200526Zurich Insurance1107539Sika41879292
Top News
Keine Anpassungen: So sieht NVIDIAs Aktien-Portfolio im dritten Quartal aus
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Zahlreiche Verkäufe: So hat die Schweizerische Nationalbank in den USA in Q3 investiert
Ausblick: Alibaba-Aktie präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Web3-Plattform DappRadar macht dicht - Token unter Druck
Suche...
Plus500 Depot

Swatch Aktie 1225514 / CH0012255144

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.11.2025 19:09:36

Presse: Swatch-Aktionär Wood will an GV Statutenänderung beantragen

Swatch
36.52 EUR -0.92%
Kaufen Verkaufen

Zürich (awp) - Bei Swatch unternimmt US-Investor Steven Wood laut einem Medienbericht einen weiteren Anlauf zum Umbau des Verwaltungsrates. Dessen US-Anlagefirma Greenwood Investors habe am Montag eine Liste mit sechs Vorschlägen zur Anpassung der Statuten des Schweizer Uhrenkonzerns veröffentlicht, schreibt Reuters.

So sollen die Inhaberaktionäre unter anderem drei Vertreter in den Swatch-Verwaltungsrat wählen können. Entgegen den ursprünglichen Plänen wolle Greenwood dafür aber keine ausserordentliche Generalversammlung einberufen lassen, sondern bis zur nächsten ordentlichen GV warten. Wood begründete dies laut der Nachrichtenagentur mit den hohen administrativen Hürden für Inhaberaktionäre.

Der Aktionär wolle unter anderem, dass der Verwaltungsrat mehrheitlich aus unabhängigen Mitgliedern zusammengesetzt sein muss, und die Präsidentin nicht in anderer Funktion für die Gesellschaft tätig ist. Gegenwärtig ist Präsidentin Nayla Hayek auch Chefin des zum Konzern gehörenden US-Juweliers Harry Winston.

Greenwood Investors hält eigenen Angaben zufolge rund 0,5 Prozent des Swatch-Aktienkapitals. Im Mai wollte sich Wood bereits als Vertreter der Inhaberaktionäre in den Verwaltungsrat wählen lassen, scheiterte aber am Widerstand der Gründerfamilie Hayek. Denn die Hayeks halten mit rund einem Viertel des Kapitals rund 43 Prozent der Stimmen.

Ein Swatch-Sprecher bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP am Montagabend, dass der Uhrenkonzern ein Schreiben von Greenwood erhalten habe. "Greenwood Investors informiert uns darin, dass sie Nachweise vorlegen werden, dass Greenwood die gesetzlichen Voraussetzungen zur Traktandierung von Anträgen an der nächsten ordentlichen Generalversammlung erfüllen." Bisher habe die Swatch Group aber noch keinen solchen Nachweis erhalten.

ys/ls

Nachrichten zu Swatch (N)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten