Presse: Swatch-Aktionär Wood will an GV Statutenänderung beantragen

Zürich (awp) - Bei Swatch unternimmt US-Investor Steven Wood laut einem Medienbericht einen weiteren Anlauf zum Umbau des Verwaltungsrates. Dessen US-Anlagefirma Greenwood Investors habe am Montag eine Liste mit sechs Vorschlägen zur Anpassung der Statuten des Schweizer Uhrenkonzerns veröffentlicht, schreibt Reuters.

So sollen die Inhaberaktionäre unter anderem drei Vertreter in den Swatch-Verwaltungsrat wählen können. Entgegen den ursprünglichen Plänen wolle Greenwood dafür aber keine ausserordentliche Generalversammlung einberufen lassen, sondern bis zur nächsten ordentlichen GV warten. Wood begründete dies laut der Nachrichtenagentur mit den hohen administrativen Hürden für Inhaberaktionäre.

Der Aktionär wolle unter anderem, dass der Verwaltungsrat mehrheitlich aus unabhängigen Mitgliedern zusammengesetzt sein muss, und die Präsidentin nicht in anderer Funktion für die Gesellschaft tätig ist. Gegenwärtig ist Präsidentin Nayla Hayek auch Chefin des zum Konzern gehörenden US-Juweliers Harry Winston.

Greenwood Investors hält eigenen Angaben zufolge rund 0,5 Prozent des Swatch-Aktienkapitals. Im Mai wollte sich Wood bereits als Vertreter der Inhaberaktionäre in den Verwaltungsrat wählen lassen, scheiterte aber am Widerstand der Gründerfamilie Hayek. Denn die Hayeks halten mit rund einem Viertel des Kapitals rund 43 Prozent der Stimmen.

Ein Swatch-Sprecher bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP am Montagabend, dass der Uhrenkonzern ein Schreiben von Greenwood erhalten habe. "Greenwood Investors informiert uns darin, dass sie Nachweise vorlegen werden, dass Greenwood die gesetzlichen Voraussetzungen zur Traktandierung von Anträgen an der nächsten ordentlichen Generalversammlung erfüllen." Bisher habe die Swatch Group aber noch keinen solchen Nachweis erhalten.

ys/ls