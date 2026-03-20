Porsche Automobil Aktie 4935121 / US73328P1066
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20.03.2026 19:19:40
Porsche Automobil Holding SE verlängert Mandat von CEO Hans Dieter Pötsch
Porsche AutomobilDer Aufsichtsrat der Porsche Automobil Holding SE hat das Mandat des Vorstandsvorsitzenden Hans Dieter Pötsch um eine weitere Amtszeit verlängert. Die Bestellung erfolgt mit Wirkung zum 1. Januar 2027 für die Dauer von fünf Jahren bis zum 31. Dezember 2031, wie die Porsche Automobil Holding SE am Freitag mitteilte. Dem Vorstand der Porsche SE gehören Hans Dieter Pötsch, Manfred Döss (Recht und Compliance) sowie Johannes Lattwein (Finanzen und IT) an.
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