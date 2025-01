Plug Power-Aktie klettert zweistellig hoch: Neue Steuerregeln für Wasserstoff-Unternehmen beflügeln

• Änderung der Steuerregeln für Wasserstoffunternehmen• Einführung von sauberem Wasserstoff beschleunigen• Plug Power-Aktie klettert zweistellig

Änderung der Steuerregeln für Wasserstoffproduzenten

Neue Regeln für Steuergutschriften für sauberen Wasserstoff haben jüngst für Begeisterung unter Wasserstoffunternehmen gesorgt. Demnach habe das Finanzministerium vergangene Woche die endgültigen Regeln für die im Inflationsreduzierungsgesetz von 2022 festgelegten Steuergutschriften herausgegeben, wie Investopedia berichtet. Am Freitag wurde angekündigt, dass die Regeln "erhebliche Änderungen und Flexibilitäten erfahren haben, die mehrere Schlüsselfragen ansprechen, um das Wachstum der Branche zu fördern und Projekte voranzutreiben". Die im Gesetz enthaltenen Emissionsanforderungen gelten indes weiterhin, heisst es weiter. Diese Änderungen verdeutlichten, "wie Wasserstoffproduzenten, einschliesslich derjenigen, die Strom aus verschiedenen Quellen, Erdgas mit Kohlenstoffabscheidung, erneuerbares Erdgas (RNG) und Kohlebergbaumethan verwenden, die Berechtigung für die Gutschrift bestimmen können", erklärten Beamte des Finanzministeriums. Dem stellvertretenden Energieminister David Turk zufolge ermöglichten die neuen Regeln die Beschleunigung der Einführung von sauberem Wasserstoff. Dies wiederum werde zu neuen wirtschaftlichen Möglichkeiten führen.

Unter Berücksichtigung der neuen Kriterien können Produzenten von grünem Wasserstoff bis 2029 die Steuergutschrift von drei US-Dollar pro Kilogramm erhalten. Dafür müssen sie nachweisen, dass ihre Wasserstoffproduktion jährlich mit erneuerbaren Energien betrieben wird. Ab 2030 sei es dann notwendig nachzuweisen, dass stündlich erneuerbare Energien verwendet werden, um Wasserstoff herzustellen, berichtet Hydrogen Central.

Plug Power-Aktie springt hoch

An der Börse wurde die Nachricht mit Begeisterung aufgenommen. So sprang etwa die Plug Power-Aktie im Montagshandel an der NASDAQ schlussendlich um 19,77 Prozent nach oben auf 3,15 US-Dollar. Am Dienstag geht es dann aber zeitweise 4,60 Prozent runter auf zuletzt 3,005 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch