Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’196 -0.2%  SPI 16’929 -0.2%  Dow 45’637 0.2%  DAX 23’933 -0.5%  Euro 0.9362 0.0%  EStoxx50 5’367 -0.6%  Gold 3’406 -0.3%  Bitcoin 88’167 -2.3%  Dollar 0.8024 0.1%  Öl 68.2 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Siemens Energy-Aktie schwächelt trotz starker Auftragslage
Nestlé-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Nestlé-Aktie mit Hold in neuer Analyse
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag
Amrize informiert über "Mini-Kaufangebot" - Amrize-Aktie etwas tiefer
Infineon-Aktie im Fokus: Robuste Entwicklung trotz globaler Herausforderungen
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Ausblick bestätigt 29.08.2025 12:59:00

PLAZZA-Aktie in Grün: PLAZZA verdient im ersten Halbjahr deutlich mehr

PLAZZA-Aktie in Grün: PLAZZA verdient im ersten Halbjahr deutlich mehr

Die Immobiliengesellschaft PLAZZA hat im ersten Halbjahr 2025 erneut mehr Gewinn verbucht als im Vorjahr.

PLAZZ b
72.00 CHF 6.27%
Kaufen Verkaufen
Für den weiteren Geschäftsverlauf hält das Unternehmen an seinem Ausblick fest.

Das Immobilienunternehmen hat laut einer Mitteilung vom Freitag den Liegenschaftsertrag um 32 Prozent auf 19,7 Millionen Franken gesteigert. Dazu trug insbesondere die im Vorjahr in Betrieb genommene Liegenschaft in Crissier bei. Die Leerstandsquote stieg aufgrund der Sanierung im Tiergarten (Zürich) auf 6,9 Prozent (VJ 6,0%), heisst es.

Beim EBIT vor Abschreibungen und Neubewertungen stand ein Plus von 40 Prozent auf 15,8 Millionen Franken. Unter dem Strich verblieb dank wieder gestiegener Neubewertungen ein um 24 Prozent höherer Reingewinn von 25,3 Millionen.

Die Neubewertungen legten wie mit den Jahreszahlen im März angekündigt auf 19,5 Millionen zu, nachdem sie im Vorjahr 14,5 Millionen betragen hatten. Ohne die Neubewertungen lag der Gewinn mit 12,2 Millionen um 34 Prozent über dem Vorjahr.

Der gesamte Marktwert des überwiegend aus Wohnliegenschaften bestehenden Portfolios betrug per Mitte 2025 rund 1,2 Milliarden Franken (VJ 1,1 Mrd).

Die Entwicklungsprojekte verlaufen gemäss den Informationen soweit alle nach Plan. In Regensdorf kann mit der Realisierung voraussichtlich 2026 begonnen werden. Der Beginn der zweiten Etappe in Crissier werde derweil frühestens 2028 erwartet.

Für das neue Entwicklungsprojekt auf dem übernommenen Schönbächler-Areal in Affoltern am Albis liege die Baubewilligung vor und der Beginn der Realisierung sei für 2026 geplant.

Für das laufende Jahr hält PLAZZA am Ausblick fest und erwartet entsprechend weiterhin ein Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Neubewertung von etwa 10 bis 15 Prozent über dem Vorjahr. Darin enthalten sei auch der Anteil von Schönbächler von annualisiert rund 1 Million Franken. Gleichzeitig sei eine erste Reduktion der vorübergehend angestiegenen Leerstände zu erwarten.

Abhängig von der Entwicklung der Kapital- und Transaktionsmärkte sowie den Fortschritten bei den Entwicklungsprojekten erwartet PLAZZA auch für das zweite Halbjahr 2025 einen weiteren Gewinn aus Neubewertungen.

Die Plazza-Aktie notiert im SIX-Handel zeitweise 1,01 Prozent höher bei 402,00 Franken.

dm/uh

Zürich (awp)

Weitere Links:

PLAZZA-Aktie freundlich: Schönbächler-Übernahme abgeschlossen
PLAZZA-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet PLAZZA Anlegern eine Freude
PLAZZA-Aktie: Übernahme von Schönbächler Areal in Affoltern

Bildquelle: PLAZZA

Nachrichten zu PLAZZA AG (B)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Keine Nachrichten verfügbar.
mehr Nachrichten

Analysen zu PLAZZA AG (B)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:07 Marktüberblick: Fielmann-Aktie unter Druck
08:54 SMI tritt auf der Stelle
06:13 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Widerstände überboten
28.08.25 Logo WHS Nvidia Aktie trotz Rekorden unter Druck – Anzeichen einer KI-Blase?
28.08.25 Julius Bär: 12.60% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (65%) auf Nestle SA, Novartis AG, Cie Financiere Richemont SA, Swatch Group AG
28.08.25 Renditeoptimierung in Seitwärtsphasen: Reverse Convertible mit kurzer Laufzeit auf KI-Aktien
26.08.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Kühne + Nagel, Stadler Rail
21.08.25 KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’668.20 19.99 U80SSU
Short 12’978.83 13.25 B1LSOU
Short 13’426.71 8.90 BKPSVU
SMI-Kurs: 12’193.46 29.08.2025 12:53:47
Long 11’678.91 19.66 SHFB5U
Long 11’393.55 13.40 BK5S8U
Long 10’897.34 8.71 BBFSEU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Alibaba am 28.08.2025

Chart