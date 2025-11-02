Pfizer Aktie 962004 / US7170811035
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
02.11.2025 15:23:40
Pfizer Sues Metsera And Novo Nordisk Over Merger Dispute
(RTTNews) - Pfizer Inc. (PFE) has filed a lawsuit in the Delaware Court of Chancery against Metsera Inc., its Board of Directors, and Novo Nordisk S.A., alleging breach of contract, breach of fiduciary duty, and tortious interference related to Metsera's attempt to exit its existing merger agreement with Pfizer.
Pfizer had agreed to acquire Metsera for up to $7.3 billion, a deal that has now cleared all regulatory hurdles, including early termination of the waiting period under the Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act. With approvals in hand, Pfizer is prepared to close the transaction shortly after Metsera's shareholder vote on November 13, 2025.
However, Metsera has recently expressed interest in a competing bid from Novo Nordisk, valued at up to $9 billion—a proposal that Pfizer argues does not meet the criteria for a "Superior Company Proposal" under the terms of their existing merger agreement.
Pfizer argues that Novo Nordisk's bid carries significant regulatory risks and is unlikely to be completed due to its structure, which allegedly aims to bypass antitrust scrutiny.
The lawsuit further accuses Novo Nordisk of attempting to suppress competition through an "unprecedented and unlawful" transaction structure. Pfizer also challenges the legality of a special dividend proposed by Novo Nordisk, claiming it violates Delaware law. Additionally, Pfizer asserts that Metsera's Board breached its fiduciary duties by securing indemnification from Novo Nordisk to protect themselves from liability tied to their conduct.
Pfizer has requested a temporary restraining order to prevent Metsera from terminating the merger agreement, stating: "We are taking this action to enforce and preserve our rights under the merger agreement. The actions of Metsera, its Directors, and Novo Nordisk are in clear violation of their contractual and legal obligations. We are confident in the merits of our case and look forward to presenting it to the Court."
Pfizer seeks injunctive relief and damages to uphold the merger terms and address the alleged misconduct.
Nachrichten zu Pfizer Inc.
Analysen zu Pfizer Inc.
|22.10.25
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Pfizer Kaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.25
|Pfizer Neutral
|UBS AG
Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich?
💡 Mut zur Börse in der Vorsorge!
Im Gespräch mit Versicherungsexperte Christian Jetzer geht es um die wohl spannendste Frage der privaten Altersvorsorge:
👉 Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich?
Viele Schweizerinnen und Schweizer sparen weiterhin auf dem klassischen 3a-Sparkonto – trotz minimaler Zinsen und hoher Inflation. Christian Jetzer erklärt, warum Anlegen mit Wertschriften heute fast ein Muss ist, welche Renditechancen und Risiken bestehen und wie du Steuern sparen kannst.
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- SMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- Märkte in Fernost vor Wochenschluss letztlich uneins -- Nikkei mit Rekordhoch
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt kämpften am Freitag mit Abgaben. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.