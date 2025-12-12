Perrot Duval halbiert Verlust im ersten Semester

Zürich (awp) - Die auf Industrieunternehmen spezialisierte Beteiligungsgesellschaft Perrot Duval hat im ersten Semester des Geschäftsjahres 2025/26 (per Ende Oktober) bei einem leicht gestiegenen Umsatz erneut einen Verlust eingefahren. Allerdings hat er sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als halbiert.

Der Umsatz der Gruppe legte um 0,6 Prozent auf 7,0 Millionen Franken zu, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Davon entfielen 56 Prozent auf die Füll Gruppe und 44 Prozent auf Polystone. Der Verlust konnte im ersten Semester gegenüber dem Vorjahr auf 0,6 Millionen Franken mehr als halbiert werden.

Zuversicht schöpft das Unternehmen insbesondere aus dem Auftragseingang, welcher gegenüber der Vorjahresperiode um 44 Prozent auf 9,9 Millionen Franken hochschnellte.

Angesichts des wiedergewonnenen Vertrauens in den Märkten und vorbehaltlich einer Beibehaltung der aktuellen Konjunkturentwicklung, sei im Gesamtjahr mit einem Umsatzanstieg von gegen 25 Prozent auf 16,5 Millionen Franken zu rechnen, heisst es mit Blick nach vorne.

