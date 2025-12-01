Pax kündigt Wechsel an der Spitze an

Basel (awp) - Die Pax Gruppe plant einen Wechsel an der Spitze von Verwaltungsrat und Konzernleitung. Verwaltungsratspräsident Daniel Rüedi stellt sein Amt auf Ende der Amtsperiode 2027 zur Verfügung. Auf ihn soll Peter Kappeler folgen, der Ende 2026 als CEO zurücktritt.

Rüedi ist seit 2013 Mitglied des Verwaltungsrats der Pax Holding und seit 2015 deren Präsident. Heute sei der richtige Zeitpunkt, um an die Zukunft zu denken, wird er in einer Mitteilung vom Montag zitiert. Demnach wird er an der Delegiertenversammlung im kommenden Mai zum letzten Mal als Verwaltungsratspräsident kandidieren.

An der Delegiertenversammlung 2027 soll dann Peter Kappeler, der die Gruppe seit 2011 leitet, als Präsident des Verwaltungsrats vorgeschlagen werden, hiess es weiter. Die Suche nach seiner Nachfolge in der Geschäftsleitung sei bereits eingeleitet worden.

