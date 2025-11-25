Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
25.11.2025 21:03:36

Patrimonium Swiss Real Estate Fund verbessert Ergebnis im ersten Halbjahr

Crissier (awp) - Der an der Schweizer Börse SIX kotierte Patrimonium Swiss Real Estate Fund (PSREF) hat im ersten Halbjahr 2025/26 (per Ende September) weiter zugelegt. Nach der Kapitalerhöhung vom Juli hat der Immobilienfonds zudem weitere Akquisitionen getätigt und Schulden zurückgezahlt.

Unter dem Strich erzielte der Patrimonium Swiss Real Estate Fund ein um 14,8 Prozent gesteigertes Halbjahresergebnis von 12,0 Millionen Franken, wie der Fondsverwalter Patrimonium Asset Management am Dienstag mitteilte. Das lasse auf einen positiven Jahresabschluss im März 2026 hoffen, hiess es.

Die Einnahmen des Immobilienfonds beliefen sich im ersten Semester auf 27,6 Millionen Franken, was einem Anstieg um 3,2 Prozent zum gleichen Vorjahreszeitraum entsprach. Zurückzuführen war dies vor allem auf Ertragsverbesserungen aus dem Kauf und Verkauf von Immobilien, dazu kamen Mieterhöhungen sowie eine Verringerung von Mietausfällen. Die Aufwendungen für Immobilien stiegen leicht von 21 Prozent auf 23 Prozent der Einnahmen, was hauptsächlich auf den Erwerb neuer Gebäude und Instandhaltungsarbeiten zurückzuführen war.

Die im Juli 2025 durchgeführte Kapitalerhöhung um 104 Millionen Franken habe die Finanzierung von Akquisitionen in Höhe von 41 Millionen Franken sowie die Fortsetzung von Entwicklungsprojekten und eine teilweise Rückzahlung der Schulden ermöglicht, heisst es weiter.

Der Verkehrswert des Portfolios stieg im ersten Semester des Geschäftsjahres um 4,3 Prozent auf 1,33 Milliarden Franken. Da die Immobilien zum Halbjahresabschluss nicht neu bewertet worden seien, sei dieser Anstieg im Wesentlichen auf Akquisitionen und wertsteigernde Investitionen zurückzuführen.

Den ungeprüften Nettoinventarwert (NIW) pro Anteil beziffert Patrimonium auf 151,52 Franken gegenüber 149,50 Fr. per Ende März 2025.

tp/

