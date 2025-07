Partners Group-Aktie stärker: Partners Group sichert sich Mehrheitsbeteiligung an Infinity Fincorp Solutions

Das Unternehmen mit Sitz in Indien ist auf Kredite für Kleinunternehmer ausgerichtet und soll durch die Beteiligung einen Wachstumsschub erhalten.

Partners Group habe eine Investition von 19,5 Milliarden Indischen Rupien (rund 230 Mio. US-Dollar) angeführt, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Konkret gehe es um eine Primäremission von 6 Milliarden Rupien (rund 70 Mio. US-Dollar) sowie einen Sekundärkauf von Indium IV (Mauritius) Holdings Limited, verwaltet von Global Opportunity Advisors Mauritius Limited.

Infinity Fincorp Solutions hat den Hauptsitz in Mumbai und fokussiert sich auf Gemeinden in Indien, die keine oder nur wenige Banken haben. Ziel sei es, kleinen Unternehmen und Unternehmern dabei zu helfen, "ihr Wachstumspotenzial auszuschöpfen". Der Kreditgeber hat rund 50'000 Kunden und verfügt laut den Angaben über ein verwaltetes Vermögen von umgerechnet mehr als 140 Millionen US-Dollar.

Infinity Fincorp Solutions profitiere dabei vom indischen Wirtschaftswachstum, der Formalisierung von Kreditvergabeprozessen, einer wachsenden staatlichen Unterstützung sowie einer raschen Digitalisierung, welche den Prozess bis zur Kreditvergabe verkürze, hiess es weiter.

Die Transaktion muss noch von den Behörden bewilligt werden. Partners Group hat bisher 2,5 Milliarden Dollar in Indien investiert, unter anderem in das Detailhandelsunternehmen Vishal Mega Mart, das kürzlich an der indischen Börse notiert wurde.

Die Partners Group-Aktie gewinnt am Donnerstag an der SIX zeitweise 0,57 Prozent auf 1'062,50 Franken.

ls/hr

Zürich (awp)