|KI-Branche
|
20.02.2026 14:10:36
Partners Group-Aktie gewinnt: KI-Sorgen der Anleger entkräftet
Der Private Markets-Spezialist Partners Group reagiert auf die Kursrückgänge im Private-Markets-Sektor aufgrund der Exponierung der Investitionen zur Künstlichen Intelligenz (KI).
Partners Group habe seit langem sein direktes Engagement in Technologieunternehmen bewusst begrenzt und reduziert, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Partners Group habe sich in ihren Engagements auf die Unterscheidung zwischen Unternehmen konzentriert, die eher von der Einführung der KI profitieren werden, und solchen, die unter Druck geraten könnte.
Im Gegensatz dazu habe das Unternehmen sein Engagement in Bereichen mit hoher Widerstandsfähigkeit und wachsender Nachfrage aus der KI-Branche, wie etwa der für die Stromerzeugung unverzichtbaren Infrastruktur, erhöht.
Am Vortag war der Kurs der Partners Group-Aktie um über 5 Prozent eingebrochen. Marktbeobachter hatten dies mit Sorgen um die disruptiven Folgen der KI begründet.
Im SIX-Handel gewinnt die Partners Group-Aktie zeitweise 1,34 Prozent auf 923 Franken.
tp/jb
Baar (awp)
Weitere Links:
Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin
Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?
Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:
Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat
Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.
Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI wenig bewegt -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen letztlich deutlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Freitag seitwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich unterdessen etwas höher. Die Börsen in Asien präsentierten sich am Freitag mit schwacher Tendenz.