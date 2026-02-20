Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’803 0.0%  SPI 19’019 0.0%  Dow 49’395 -0.5%  DAX 25’083 0.2%  Euro 0.9123 -0.1%  EStoxx50 6’076 0.3%  Gold 5’028 0.6%  Bitcoin 52’344 0.9%  Dollar 0.7761 0.1%  Öl 71.4 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Zurich Insurance1107539Sika41879292Sandoz124359842Rheinmetall345850Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Nestlé-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Neutral ein
Hold-Note für Zurich Insurance-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG
Partners Group-Aktie gewinnt: KI-Sorgen der Anleger entkräftet
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Buy für Zurich Insurance-Aktie
Nestlé-Analyse: Hold-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie
Suche...
eToro entdecken
KI-Branche 20.02.2026 14:10:36

Partners Group-Aktie gewinnt: KI-Sorgen der Anleger entkräftet

Partners Group-Aktie gewinnt: KI-Sorgen der Anleger entkräftet

Der Private Markets-Spezialist Partners Group reagiert auf die Kursrückgänge im Private-Markets-Sektor aufgrund der Exponierung der Investitionen zur Künstlichen Intelligenz (KI).

Die Firma weist Sorgen um ihr Portfolio zurück.

Partners Group habe seit langem sein direktes Engagement in Technologieunternehmen bewusst begrenzt und reduziert, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Partners Group habe sich in ihren Engagements auf die Unterscheidung zwischen Unternehmen konzentriert, die eher von der Einführung der KI profitieren werden, und solchen, die unter Druck geraten könnte.

Im Gegensatz dazu habe das Unternehmen sein Engagement in Bereichen mit hoher Widerstandsfähigkeit und wachsender Nachfrage aus der KI-Branche, wie etwa der für die Stromerzeugung unverzichtbaren Infrastruktur, erhöht.

Am Vortag war der Kurs der Partners Group-Aktie um über 5 Prozent eingebrochen. Marktbeobachter hatten dies mit Sorgen um die disruptiven Folgen der KI begründet.

Im SIX-Handel gewinnt die Partners Group-Aktie zeitweise 1,34 Prozent auf 923 Franken.

tp/jb

Baar (awp)

Weitere Links:

So viel Gewinn hätte ein Partners Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Partners Group-Aktie leichter: Joshua Hartz für eigeständigen neuen Bereich engagiert
Partners Group-Aktie im Sinkflug: Software-Ängste verschrecken Anleger

Bildquelle: Keystone
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?

Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:

Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat

Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.

Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Inside Trading & Investment

09:34 Marktüberblick: Airbus-Aktie im Sinkflug
07:07 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Weiter seitwärts
19.02.26 Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin
19.02.26 Julius Bär: 17.09% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Holcim Ltd, Swiss Re AG, UBS Group AG, VAT Group AG
19.02.26 Auf der Suche nach sicheren Häfen
19.02.26 SMI bleibt im Rally-Modus
17.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Givaudan, Nestlé, Roche, Swisscom
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’393.27 19.44 BLPSVU
Short 14’671.33 13.94 SHSBXU
Short 15’264.19 8.68 SLPB9U
SMI-Kurs: 13’802.96 20.02.2026 13:56:33
Long 13’240.61 19.44 SLAB6U
Long 12’935.58 13.53 STVB8U
Long 12’405.63 8.96 S5YBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Depot-Update Q4 2025: So investiert Warren Buffett - letztes Berkshire-Portfolio vom Starinvestor
DroneShield-Aktie im Minus: Neue Stammaktien sollen gelistet werden
Partners Group Aktie News: Partners Group am Donnerstagnachmittag schwächer
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich
Sika-Aktie klettert: Dividende wird trotz Gewinnrückgang erhöht
Airbus-Aktie dennoch im Minus: Umsatz und Ergebnis ziehen an - Dividende steigt
Nestlé-Aktie steigt: Wachstum zieht an - Corporate Governance gestärkt
Paukenschlag aus Washington: Bayer-Aktie profitiert von historischem US-Dekret
Rheinmetall-Aktie fester: Gemeinschaftsunternehmen Nitrochemie investiert Millionen in Standort Wimmis
Rheinmetall-Aktie stärker: Millionenschweren Auftrag erhalten

Top-Rankings

Depot-Update Q4 2025: So investiert Warren Buffett - letztes Berkshire-Portfolio vom Starinvestor
Berkshire Hathaway im Wandel: Während Greg Abel als neuer CEO übernimmt, gibt das aktuelle Portf ...
Bildquelle: istockphoto / EdStock
KW 7: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 7: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
14:09 AKTIE IM FOKUS: Bayer korrigiert weiter seine Rally - Kurs unter 21-Tage-Linie
14:08 Kanzler Merz reist kommende Woche nach China
14:00 ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Knorr-Bremse auf 123 Euro - 'Buy'
13:59 Commerzbank-Aktie in Grün: Barclays hebt Ziel an
13:58 ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt DHL Group auf 'Market-Perform' - Ziel 42,8 Euro
13:58 WDH/ROUNDUP: Handel mit China größer als mit USA - Defizit wächst
13:57 ROUNDUP: Merz ruft CDU und Koalition zur Geschlossenheit auf
13:57 ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt RWE auf 'Overweight'
13:55 ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Air France-KLM auf 17 Euro - 'Overweight'
13:52 Auswärtiges Amt: Deutsche sollen Iran verlassen