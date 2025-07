Palantir-Aktie im Rallymodus: Welche Chancen und Risken die Palantir-Aktie birgt

strong>• Palantir-Aktie erreicht neues Allzeithoch von fast 150 US-Dollar• Profitiert stark vom KI-Momentum, bedient Regierung und Wirtschaft• Analysten sehen langfristiges Potenzial durch stabiles Geschäftsmodell und Top-Management

Palantir-Aktie im Höhenflug: KI-Rally an der Börse

Die Palantir-Aktie hat an der NASDAQ am 26. Juni ein bemerkenswertes Allzeithoch von 148,22 US-Dollar erreicht und konsolidiert sich aktuell in einer engen Spanne. Dieser starke Aufwärtstrend, der seit Anfang 2023 anhält, ist massgeblich vom anhaltenden KI-Hype getragen. Palantir, bekannt für seine Datenanalyse-Softwarelösungen, die sowohl für Regierungen als auch kommerzielle Kunden eingesetzt werden, profitiert von der hohen Nachfrage in diesem Sektor.

Hohe Bewertung trifft auf starkes Wachstum

Die Beliebtheit der Aktie hat jedoch ihren Preis: Die Bewertung von Palantir ist extrem hoch. Laut Oliver Rodzianko liegt das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Forward Price-to-Sales) bei nahezu 80, weit über dem Sektordurchschnitt von 3, wie er in einem Artikel auf TipRanks deutlich macht. Obwohl dies durch ein erwartetes Umsatzwachstum von 31 Prozent gestützt wird - was nur marginal höher ist als der Fünf-Jahres-Durchschnitt von 27,4 Prozent - wird die Aktie fundamental als "überbewertet" angesehen. Der Relative Strength Index (RSI) mit 63 deutet ebenfalls auf eine vergleichsweise teure Aktie hin.

Dennoch bleibt Rodzianko, dessen Analysen auf Seeking Alpha, Forbes und TipRanks veröffentlicht werden, langfristig optimistisch. Palantir zeichnet sich durch ein Geschäftsmodell mit hochgradig wiederkehrenden Einnahmen und starken Netzwerkeffekten aus, die eine nachhaltige Marktposition sichern. Das Management wird als "Elite-Operatoren" gelobt, die mit einer Bilanz von 5,4 Milliarden US-Dollar in bar und null Schulden eine beeindruckende finanzielle Stabilität geschaffen haben.

Chancen und Risiken: Eine High-Risk-High-Reward-Investition

Für viele Anleger ist Palantir eine Wette auf das spekulative Aufwärtspotenzial, insbesondere durch die weitere Expansion in internationale Verteidigungsmärkte und die führende Rolle im wachsenden KI-Markt. Die Markenstärke und das aussergewöhnliche Management könnten nach Ansicht von Experten dazu beitragen, die hohe Bewertung ähnlich wie bei Tesla aufrechtzuerhalten.

Palantir bleibe jedoch eine Investition mit hohem Risiko und hoher Belohnung, so TipRanks. Sollte das Unternehmen seine derzeitige Wachstumsdynamik nicht aufrechterhalten können - etwa durch erhöhte Konkurrenz oder Änderungen in den Verteidigungshaushalten der USA -, könnte die Bewertung erheblich leiden. Rodzianko empfiehlt daher, die Palantir-Aktie als Teil eines diversifizierten Portfolios zu halten. Trotz der Risiken überwiegt aus seiner Sicht der langfristige Optimismus, gestützt auf die starke Marktposition und das herausragende Management von Palantir.

Redaktion finanzen.ch

