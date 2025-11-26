Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’820 0.4%  SPI 17’599 0.3%  Dow 47’112 1.4%  DAX 23’539 0.3%  Euro 0.9340 0.0%  EStoxx50 5’614 0.7%  Gold 4’160 0.7%  Bitcoin 69’910 -0.9%  Dollar 0.8066 -0.1%  Öl 62.3 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Luzerner Kantonalbank125293061Novartis1200526Sika41879292Swiss Re12688156Partners Group2460882
Top News
Infineon-Aktie sinkt: Roboterpräsentation stützt nicht nachhaltig
Tech-Korrektur: Langfristtrend bleibt intakt
ETFs: Einmalanlage oder Sparplan - Was sich wirklich lohnt
TKMS-Aktie setzt dank Analysten die Erholung fort
Urban Outfitters-Aktie im Rallymodus: Zahlen schlagen alle Erwartungen
Suche...
eToro entdecken

OBOOK a Aktie 148591482 / KYG671871070

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.11.2025 13:46:43

OwlTing To Buy Back Up To $10 Mln Of Stock

OBOOK a
7.09 USD -1.39%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - OBOOK Holdings Inc. (OWLS), or OwlTing, a blockchain company, Wednesday announced that it has been authorized to repurchase up to $10 million of its common stock.

The repurchase program is effective for nine months.

"We believe our stock is materially undervalued relative to our progress and upcoming catalysts. As we enter the most active product release cycle in the Companys history, this buyback program underscores our conviction in the long-term value we are building. OwlTing is approaching a major inflection point across payments, stablecoin infrastructure, and AI-driven settlement automation.", said Darren Wang, Founder and CEO at OwlTing Group.

In pre-market activity, OWLS shares were trading at $7.37, up 3.95% on the Nasdaq.

Nachrichten zu OBOOK Holdings Inc Registered Shs -A-

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Keine Nachrichten verfügbar.
mehr Nachrichten

Analysen zu OBOOK Holdings Inc Registered Shs -A-

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Broadcom
✅ Quanta Services
✅ ING Group

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:00 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
09:36 SMI-Anleger werden wieder mutiger
08:00 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch
07:05 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Blue Chips auf Erholungskurs
25.11.25 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (59% European) auf Bank of America Corp, American Express Co, Chevron Corp, Coca-Cola Co, Apple Inc
25.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Novartis, Roche
21.11.25 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’326.84 19.96 B6CSKU
Short 13’611.24 13.81 BASSBU
Short 14’127.61 8.84 BFES1U
SMI-Kurs: 12’820.44 26.11.2025 13:54:35
Long 12’303.72 19.96 S9VBDU
Long 12’008.15 13.73 SRKBVU
Long 11’500.29 8.93 ST7BKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Fusion mit BioNTech: CureVac-Aktionäre geben grünes Licht - so reagieren die Aktien
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins: Wie steht es um die Friedenspläne für die Ukraine?
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Dienstagnachmittag tiefrot
NIO-Aktie dennoch in Rot: Tesla-Konkurrent reduziert Verlust - Umsatzwachstum in Q3
Alibaba-Aktie gibt nach: Ergebnis rückläufig, aber Umsatz wächst
DroneShield-Aktie mit Kurssprung: Unternehmen meldet Millionen-Auftrag aus Europa
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Novo Nordisk-Aktie erholt sich trotz Alzheimer-Flop - neuer Abnehm-Wirkstoff überzeugt in Studie
Idorsia Aktie News: Idorsia am Nachmittag im Ausverkauf
Minuszeichen in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell

Top-Rankings

Die 20 grössten Banken Europas
Das sind die 20 grössten Banken Europas.
Bildquelle: Markus Pfaff / Shutterstock.com
3. Quartal 2025: In diese Aktien investiert der Gates Foundation Trust
So hat der Gates Foundation Trust im dritten Jahresviertel investiert
Bildquelle: JamesWMfoto / Shutterstock.com
KW 47: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
14:07 KORREKTUR/Mehr KI: HP streicht bis zu 6.000 Jobs
14:06 OTS: KSi International GmbH / KSi International (Brandible) übernimmt Promo ...
13:45 ROUNDUP 2: Wegen AfD-Haltung - Rossmann und Vorwerk verlassen Verband
13:34 GNW-News: BioNTech informiert über Fortschritte im Rahmen des Umtauschangebots für CureVac-Aktien und weist auf Ablauf des Angebots am 3. Dezember 2025 um 15...
13:34 ROUNDUP: Ist das Plastiktüten-Verbot zu lasch?
13:32 Sexpuppen in Kinderoptik - EU verlangt Auskunft von Shein
13:17 OTS: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG / "Die USA trotzen den Zöllen, ...
13:17 Kreml: Telefon-Leaks sollen Friedensbemühungen torpedieren
13:15 Haushalt der Europäischen Union für 2026 in Kraft
13:08 Insolvenzantrag: Die eSchwalbe ist abgestürzt