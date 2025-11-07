Orion Engineered Carbons Aktie 24665739 / LU1092234845
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
07.11.2025 15:17:11
Orion S.A Names Jonathan Puckett CFO As Jeff Glajch Retires
(RTTNews) - Orion S.A. (OEC), a specialty chemicals company, Friday announced that it has appointed Jonathan Puckett as its chief financial officer, effective December 1.
Puckett will succeed Jeff Glajch who will retire at the end of this year.
Jonathan Puckett has more than 30 years of financial leadership experience in the chemical industry and has spent 14 years with the company Celanese where he was the finance chief for the Acetyl Chain segment.
In pre-market activity, OEC shares were trading at $4.7, up 2.29% on the New York Stock Exchange.
Nachrichten zu Orion Engineered Carbons S.A. Reg. Shs
|
03.11.25
|Ausblick: Orion Engineered Carbons stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Orion Engineered Carbons zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Orion Engineered Carbons informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: Orion Engineered Carbons mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Orion Engineered Carbons S.A. Reg. Shs
Abnehmspritzen – Ist der Hype vorbei? – mit Tim Schäfer
Ist der Hype um Abnehmspritzen wie bei Novo Nordisk und Eli Lilly vorbei – oder stehen wir erst am Anfang einer langfristigen Revolution im Gesundheitswesen? 💉📉
Im heutigen Gespräch mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia sprechen wir über die spannendsten Pharmawerte 2025. Neben den Abnehmspritzen blicken wir auch auf klassische Pharma-Giganten wie Pfizer, Johnson & Johnson, Roche, Novartis, AstraZeneca und GSK. Tim analysiert Übertreibungen, Rücksetzer und langfristige Chancen für Buy-and-Hold-Strategien – mit Fokus auf Dividende, KGV und Krisenresistenz.
💬 Was ist vom Abnehmtrend langfristig zu halten?
💬 Welche Pharma-Aktien sind aktuell unterbewertet?
💬 Was spricht für konservative Dividendenwerte im Gesundheitssektor?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Rot -- DAX leichter -- Wall Street im Minus erwartet -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt macht am Freitag Verluste, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegt. An der Wall Street dürften am Freitag Verluste gemacht werden. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.