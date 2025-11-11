Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amazon-Investment von vor 3 Jahren verdient

Am 11.11.2022 wurde das Amazon-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 100.79 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Amazon-Aktie investiert, befänden sich nun 0.992 Amazon-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Amazon-Papiers auf 248.40 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 246.45 USD wert. Mit einer Performance von +146.45 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Amazon belief sich zuletzt auf 2.62 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch