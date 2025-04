Optimismus in Europa: STOXX 50 bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0.46 Prozent fester bei 4’368.61 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.255 Prozent auf 4’359.71 Punkte an der Kurstafel, nach 4’348.60 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 4’373.81 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4’359.71 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 28.03.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4’608.92 Punkten auf. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 28.01.2025, mit 4’531.06 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, wies der STOXX 50 4’422.20 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 0.687 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 4’826.72 Punkte. Bei 3’921.71 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Airbus SE (+ 1.49 Prozent auf 142.74 EUR), Diageo (+ 1.31 Prozent auf 20.92 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 1.19 Prozent auf 4.71 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.10 Prozent auf 55.19 EUR) und Enel (+ 0.98 Prozent auf 7.62 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.23 Prozent auf 595.20 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.51 Prozent auf 43.03 CHF), London Stock Exchange (LSE) (-0.22 Prozent auf 114.15 GBP), Zurich Insurance (-0.21 Prozent auf 567.60 CHF) und RELX (-0.20 Prozent auf 39.95 GBP) unter Druck.

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 weist die Glencore-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’063’209 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 285.463 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 7.87 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch