On Aktie

Produktionsstätte 25.02.2026 11:41:00

ON-Aktie unbewegt: LightSpray-Fabrik in Südkorea eröffnet

Der Laufschuhhersteller ON hat eine Produktionsstätte für seine LightSpray-Technologie in Südkorea eröffnet.

On
36.28 CHF -1.12%
Zürich (awp) - Dank der neuen Anlage mit 32 Robotern soll die globale Produktionskapazität der Technologie im Jahr 2026 um das 30-Fache erhöht werden, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilt. Bereits im Juli 2025 hatte ON eine erste LightSpray-Fabrik in Zürich mit vier Robotern in Betrieb genommen.

Mit der Expansion werde die Skalierung der automatisierten Schuhproduktion vorangetrieben, so die Meldung. Der neue Standort nahe der Stadt Busan soll zudem Erkenntnisse für den geplanten globalen Ausbau liefern.

Die LightSpray-Technologie ist eine von ON entwickelte Fertigungstechnologie zur Herstellung von Schuhoberteilen. Diese ermöglicht den Angaben zufolge die Herstellung eines nahtlosen, einteiligen Schuhoberteils in einem vollständig automatisierten Prozess innerhalb weniger Minuten.

Die ON-Aktie zeigt sich vorbörslich an der NYSE bei 46,79 US-Dollar unverändert.

Bildquelle: On Holding AG