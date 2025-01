NYSE-Handel: Dow Jones legt zum Handelsende zu

Der Dow Jones stieg im NYSE-Handel schlussendlich um 0.78 Prozent auf 43’487.83 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18.981 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.318 Prozent auf 43’290.25 Punkte an der Kurstafel, nach 43’153.13 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 43’312.55 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 43’653.25 Punkten lag.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 3.73 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.12.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 43’449.90 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.10.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 43’239.05 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 17.01.2024, wurde der Dow Jones mit 37’266.67 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 2.58 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 43’653.25 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 41’844.89 Zählern verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit NVIDIA (+ 3.10 Prozent auf 137.71 USD), Amazon (+ 2.39 Prozent auf 225.94 USD), Goldman Sachs (+ 2.11 Prozent auf 625.94 USD), JPMorgan Chase (+ 1.92 Prozent auf 259.16 USD) und Caterpillar (+ 1.44 Prozent auf 386.02 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Merck (-2.76 Prozent auf 97.92 USD), Travelers (-1.18 Prozent auf 239.52 USD), Johnson Johnson (-0.50 Prozent auf 147.03 USD), Nike (-0.38 Prozent auf 70.84 USD) und UnitedHealth (-0.16 Prozent auf 509.76 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 59’982’867 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.475 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8.11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.24 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

