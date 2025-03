Minuszeichen in New York: Dow Jones verbucht zum Ende des Dienstagshandels Verluste

Der Dow Jones bewegte sich im NYSE-Handel schlussendlich um 1.55 Prozent leichter bei 42’520.99 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 18.405 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 1.64 Prozent auf 43’900.49 Punkte an der Kurstafel, nach 43’191.24 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 42’347.75 Punkte, das Tageshoch hingegen 43’084.00 Zähler.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 04.02.2025, bei 44’556.04 Punkten. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 04.12.2024, mit 45’014.04 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 04.03.2024, erreichte der Dow Jones einen Stand von 38’989.83 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 0.304 Prozent zu. Bei 45’054.36 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 41’844.89 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit NVIDIA (+ 1.69 Prozent auf 115.99 USD), UnitedHealth (+ 1.62 Prozent auf 474.61 USD), IBM (+ 1.21 Prozent auf 253.21 USD), McDonalds (+ 0.49 Prozent auf 305.77 USD) und Amgen (+ 0.45 Prozent auf 312.19 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Boeing (-6.56 Prozent auf 158.90 USD), 3M (-4.93 Prozent auf 145.86 USD), American Express (-4.07 Prozent auf 283.47 USD), Goldman Sachs (-3.99 Prozent auf 581.14 USD) und JPMorgan Chase (-3.98 Prozent auf 250.25 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 89’290’782 Aktien gehandelt. Mit 3.399 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9.38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.24 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

