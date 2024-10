NVIDIA und Alibaba kooperieren bei KI-Technologien für selbstfahrende Autos

• Alibaba und NVIDIA, eine strategische Partnerschaft• KI Zukunft in der Automobilindustrie• Anwendung auf chinesischem Markt

NVIDIA bringt KI-Expertise ein

Auf der Apsara Konferenz am 20.09.2024 gaben Alibaba und NVIDIA ihre Zusammenarbeit bekannt. Diese zielt darauf ab, die Fähigkeiten autonomer Fahrzeuge durch den Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) zu verbessern, berichtete die South China Morning Post. NVIDIA ist weltweit führend in der Entwicklung von KI-Chips und -Plattformen, die bereits in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, darunter in der Automobilindustrie. Ihre leistungsstarken GPUs und KI-Algorithmen sind in der Lage, komplexe Datenmengen in Echtzeit zu verarbeiten - eine Schlüsselanforderung für das autonome Fahren.

Alibabas Rolle in der Partnerschaft

Auf der anderen Seite bringt Alibaba seine leistungsstarke Cloud-Computing-Infrastruktur in die Partnerschaft ein. Alibaba Cloud, eine der grössten Cloud-Plattformen weltweit, bietet eine robuste und skalierbare Grundlage für die Speicherung und Verarbeitung grosser Datenmengen. Diese Fähigkeiten sind entscheidend, um die enormen Datenströme zu managen, die beim Betrieb von autonomen Fahrzeugen entstehen.

Anwendung im Bereich der autonomen Fahrzeuge

Die Synergie aus NVIDIAs technischer Expertise und Alibabas Cloud-Kapazitäten soll vor allem in der Entwicklung von autonomen Fahrzeuglösungen Früchte tragen. Insbesondere im Bereich der Echtzeit-Verarbeitung von Sensordaten und der Optimierung von Entscheidungsprozessen wird die Zusammenarbeit als wegweisend angesehen. Autonome Fahrzeuge benötigen eine konstante Datenverarbeitung in Millisekunden, um auf ihre Umgebung zu reagieren und sicher zu navigieren. Hier kann die Kombination aus leistungsstarken KI-Chips und cloudbasierter Rechenleistung den entscheidenden Fortschritt bringen.

Vorteile für chinesische Autohersteller

Die Kooperation zielt primär auf chinesische Hersteller ab, die in den letzten Jahren stark in den EV-Markt eingestiegen sind, so die South China Morning Post. Marken wie Li Auto und Xiaomi profitieren direkt von den technologischen Innovationen, da sie ihre Fahrzeugmodelle mit autonomer Fahrtechnologie ausstatten können. Dies soll Chinas Wettbewerbsfähigkeit in der globalen Automobilindustrie stärken.

Redaktion finanzen.ch