NVIDIA: Startschuss für Blackwell-Chips - Milliardenauftrag von Elon Musk möglich

• NVIDIA bringt bald neue Blackwell-Chipreihe auf den Markt• Nächste Generation von KI-Beschleunigern mit verbesserter Leistung und Energieeffizienz• Elon Musk stellt Milliardenauftrag in Aussicht

NVIDIA beherrscht derzeit rund 80 Prozent des Weltmarktes für KI-Hochleistungsprozessoren. Zu verdanken ist dies dem riesigen technologischen Vorsprung des Konzerns, der nun noch weiter ausgebaut werden soll. Dazu bringt NVIDIA im ersten Quartal des kommenden Jahres seine neue Blackwell-Architektur auf den Markt.

Weil der Blackwell-Chip speziell auf die Anforderungen von generativer KI zugeschnitten ist, soll er beim Anlernen von Künstlicher Intelligenz vier Mal leistungsstärker sein als die aktuelle Generation Grace Hopper. Er ist damit eine Lösung für die bei KI-Anwendungen erforderliche beschleunigte Datenverarbeitung. Neben der Leistung wurde aber auch die Energieeffizienz verbessert, ein Faktor der immer wichtiger wird, weil der enorme Strombedarf der KI-Rechenzentren mittlerweile so manches Netz an seine Grenzen bringt.

Infolge der angepriesenen Vorteile erwarten viele potenzielle Kunden die neuen Blackwell-Chips sehnsüchtig, darunter anscheinend auch Tech-Visionär Elon Musk. Nachdem er betont hatte, dass der 100k H100 flüssigkeitsgekühlte Trainingscluster seines Startups xAI in ein paar Monaten in Betrieb gehen wird, postete er auf seinem Kurznachrichtendienst X, dass er bis nächsten Sommer etwa 300.000 der B200 kaufen will.

"Next big step would probably be ~300k B200s with CX8 networking next summer."



Elon on future xAI's Blackwell cluster. $NVDA https://t.co/MqBaHMTZ2z