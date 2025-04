NVIDIA-Aktie unter Druck: Huawei fordert NVIDIA mit neuem KI-Chip heraus

• Huawei entwickelt neuen KI-Chip• Leistung von NVIDIAs H100 soll übertroffen werden• Erste Tests in Vorbereitung

Die Auswahl an leistungsstarken Chips im KI-Segment dürfte künftig grösser werden. Einen wichtigen Vorstoss hat diesbezüglich offenbar der chinesische Huawei-Konzern unternommen.

Ersatz für NVIDIAs Chips im Visier

Wie das "Wall Street Journal" berichtet, bereitet sich das Unternehmen auf eine Erprobung seines neuesten und leistungsstärksten Prozessors für den Einsatz mit künstlicher Intelligenz vor. Der chinesische Konzern hat dabei offenbar direkt den US-Marktführer NVIDIA im Visier, dessen High-End-Produkte man mit dem eigenen Chip ersetzen will. Huawei habe einige chinesische Technologieunternehmen kontaktiert, um die technische Machbarkeit des neuen Chips namens Ascend 910D zu testen, heisst es in dem Bericht unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Können die Chinesen NVIDIA nach Leistung schlagen?

Dabei hofft man bei Huawei offenbar darauf, dass die neueste Version seiner Ascend-KI-Prozessoren in Sachen Leistung NVIDIAs H100 schlagen könne.

Den Quellen zufolge soll sich der Chip in der frühen Entwicklungsphase befinden und einer Reihe von Tests unterzogen werden, um seine Leistung zu bewerten und ihn für den Kundeneinsatz vorzubereiten. Bereits im Mai hofft man darauf, die ersten Muster des Prozessors zu erhalten, so das WSJ am Sonntag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen weiter.

Chinas Halbleiterbranche holt auf

Nicht erst seitdem die USA versuchen, Chinas Halbleiterfortschritte zu bremsen, indem sie die Chinesen von der Lieferung mit NVIDIAs leistungsstärksten Produkten ausschliessen, versucht man sich im Land an eigener Chipproduktion - insbesondere für den Einsatz im KI-Segment. Huawei gehört dabei zu den umtriebigen Technologieunternehmen des Landes.

Die NVIDIA-Aktie reagiert am Montag negativ auf den Bericht: Das Papier verliert im NASDAQ-Handel zeitweise 2,85 Prozent auf 107,85 US-Dollar.



Redaktion finanzen.ch