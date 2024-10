NVIDIA-Aktie: Morgan Stanley begeistert von kräftiger Nachfrage nach NVIDIAs Blackwell-Chips

• Morgan Stanley: NVIDIA hat grosses Potenzial• Blackwell-Reihe dürfte NVIDIA-Aktie stärken• Vielversprechende Aussichten für NVIDIAs zukünftige Marktanteile

Morgan Stanley-Analysten sehen weiterhin grosses Potenzial in der NVIDIA-Aktie, wie sie nach einem kürzlichen Treffen mit dem Management des Chipherstellers prognostizieren. So sei die Nachfrage nach den neuesten Chips des Unternehmens - insbesondere der Blackwell-Reihe - enorm - was den Aktienkurs von NVIDIA auf ein Rekordhoch treiben könnte. Das Unternehmen bleibe eine treibende Kraft im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) und festige aktuell seine Position als Marktführer, so Morgan Stanley.

Starke Nachfrage nach Blackwell-Chips

Weiter berichten die Analysten davon, dass besagte Blackwell-Chips für die nächsten zwölf Monate bereits komplett ausverkauft seien. Wer jetzt eine Bestellung aufgeben würde, müsse mit einer verzögerten Lieferung rechnen, sprich erst Ende 2025. Dies spiegele die hohe Nachfrage nach NVIDIAs KI-Hardware wider, so die Analysten: "Obwohl es keine neuen Kommentare zu den kurzfristigen Umsätzen oder Margen gab, deutet diese Einschätzung offensichtlich auf ein anhaltend hohes Wachstum der Liefertrends im Laufe des Jahres hin", schreiben sie in ihrem jüngsten Bericht. Ferner rechnet Morgan Stanley damit, dass die ältere Hopper-Chip-Reihe weiterhin gefragt bleibt, da Kunden, die kurzfristig Hardware benötigen, auf diese Alternativen zurückgreifen könnten. Das Meeting haben die Analysten wohl mit "allen Anzeichen dafür verlassen, dass das Geschäft für Blackwell weiterhin robust bleibt und die Zukunftsaussichten sehr gut sind", wie MarketWatch sie zitiert. So könne ein anhaltender Boom im KI-Sektor NVIDIA-Papiere auf über 170 US-Dollar oder gar 210 US-Dollar treiben, prognostizieren die Morgan Stanley-Analysten. Bereits jetzt hat die NVIDIA-Aktie seit Jahresbeginn rund 178 Prozent zugelegt und zählt damit zu den Spitzenreitern im PHLX Semiconductor Index (Stand: 18. Oktober 2024).

Morgan Stanley bleibt zuversichtlich

Trotz einiger Bedenken anderer Marktbeobachter bezüglich der Nachhaltigkeit des KI-Booms, scheinen die Analysten von Morgan Stanley optimistisch zu bleiben. So erwarten sie, dass NVIDIA bis 2025 weitere Marktanteile bei KI-Prozessoren gewinnen wird - die Nachfrage nach leistungsfähiger KI-Hardware würde nämlich langfristig weiter steigen. "Wir sind weiterhin der Ansicht, dass NVIDIA im Jahr 2025 wahrscheinlich tatsächlich Marktanteile bei KI-Prozessoren gewinnen wird, da die grössten Nutzer von kundenspezifischem Silizium im nächsten Jahr sehr steile Anstiege mit NVIDIA-Lösungen erleben werden", zitiert MarketWatch die Analysten. Weitere würden sie mit einer "besonders starken Wachstumsphase für das kommende Jahr", die der Beginn "eines langfristigen Investitionszyklus" sei, rechnen. Dabei spiele insbesondere die Blackwell-Technologie eine wichtige Rolle. Denn: Diese würde als KI-Lösung positioniert, welche bei zukünftigen "hochkomplexen Aufgaben, die mehrere Versuche erfordern könnten" Anwendung finden soll: "NVIDIA positioniert Blackwell - insbesondere die Rack-Scale-Systeme - als bahnbrechende Technologie zur Lösung dieser Probleme", schreiben die Analysten in diesem Zusammenhang.

Redaktion finanzen.ch