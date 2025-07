Novo Nordisk-Aktie: Wegovy wird teurer - WeightWatchers-Kooperation könnte Marktanteil sichern

• Novo Nordisk erhöht den Preis für Wegovy• Strategische Partnerschaft mit WeightWatchers• Abruptes Ende der Zusammenarbeit mit Hims & Hers

Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Wegovy-Preis steigt - WeightWatchers-Allianz könnte Milliardenmarkt erschliessen

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat seine Preispolitik für das begehrte Abnehmmedikament Wegovy in den USA radikal geändert. Seit dem 1. Juli 2025 müssen unversicherte Patienten für eine Monatsration nun 299 US-Dollar bezahlen - ein deutlicher Anstieg gegenüber dem bisherigen Angebot von 199 US-Dollar, jedoch immer noch günstiger als der reguläre Preis von 499 Dollar. Gleichzeitig schmiedet der Pharmariese eine strategische Allianz mit WeightWatchers, während die Zusammenarbeit mit Hims & Hers Health wegen Sicherheitsbedenken abrupt beendet wurde.

Preisschock für Wegovy-Nutzer: 50 Prozent Preissprung im Juli

Die befristete Preisaktion für das GLP-1-Medikament Wegovy (Semaglutid) markiert einen strategischen Schachzug von Novo Nordisk im umkämpften Markt für Abnehmpräparate. Unversicherte oder Selbstzahler können im Juli jede Dosierung für 299 US-Dollar erwerben - ein Preisanstieg um 50 Prozent gegenüber dem ausgelaufenen Angebot, aber immer noch 40 Prozent unter dem Normalpreis.

Dieses einmalige Angebot ist ausschliesslich über Wegovy.com erhältlich und kann in Partnerapotheken wie CenterWell Pharmacy, NovoCare Pharmacy, Ro und LifeMD eingelöst werden. Auch Patienten, die bereits das günstigere 199-Dollar-Angebot zwischen Mai und Juni genutzt haben, können von dieser Folgeregelung profitieren.

Strategische Partnerschaft mit WeightWatchers könnte Marktanteil sichern

Die Preisanpassung fällt zeitlich mit einer neuen strategischen Partnerschaft mit WeightWatchers zusammen. Diese Kooperation zielt darauf ab, die Versorgung von Menschen mit Adipositas durch eine Kombination aus pharmazeutischer Therapie und wissenschaftlich fundiertem Lifestyle-Coaching zu verbessern.

Marktbeobachter werten diese Allianz als klugen Schachzug im Wettbewerb mit Eli Lilly und anderen Konkurrenten im boomenden GLP-1-Markt. Durch die Verbindung von Medikation und Verhaltensänderung könnte Novo Nordisk seine Marktposition im Adipositas-Segment festigen und gleichzeitig den Zugang zu FDA-zugelassenen Medikamenten verbessern.

Blitzschnelles Ende der Hims & Hers-Kooperation wegen Sicherheitsbedenken

In einem überraschenden Schritt hat Novo Nordisk Ende Juni die erst einen Monat zuvor gestartete Zusammenarbeit mit Hims & Hers Health Inc. mit sofortiger Wirkung beendet. Der dänische Pharmakonzern begründet diesen drastischen Schritt mit Vorwürfen gegen Hims & Hers wegen illegaler massenhafter Herstellung und täuschender Vermarktung von Nachahmerpräparaten von Wegovy.

Diese schnelle Reaktion unterstreicht die Entschlossenheit von Novo Nordisk, gegen nicht autorisierte Anbieter vorzugehen und die Patientensicherheit zu gewährleisten. Der Konzern kündigte an, weiterhin scharf gegen illegale und nicht zugelassene Angebote vorzugehen.

Expansion in Japan mit Sumitomo Pharma für Ozempic

Parallel zur US-Strategie baut Novo Nordisk seine internationale Präsenz weiter aus. In Japan startet im Juli 2025 eine strategische Co-Promotion mit Sumitomo Pharma für das Diabetesmedikament Ozempic (Semaglutid als Subkutanspritze, 2 mg).

Während Novo Nordisk weiterhin für Zulassung, Produktion und Lieferung verantwortlich bleibt, wird die Vermarktung und Ansprache von Fachkreisen gemeinsam mit Sumitomo Pharma erfolgen. Ziel ist es, mehr japanischen Diabetespatienten Zugang zu Ozempic zu ermöglichen.

Redaktion finanzen.ch